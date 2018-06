El groc tenyirà els actes de la Flama del Canigó

La Flama del Canigó arribarà aquest any a Hamburg, Brussel·les, Ginebra i Edimburg. Així ho ha anunciat Òmnium, l'entitat que portarà el foc de Sant Joan a les poblacions europees que acullen líders polítics catalans exiliats. Serà la primera vegada que la flama que il·lumina les fogueres d'arreu de Catalunya arribi fora de les fronteres dels Països Catalans.El foc que viatjarà a Europa sortirà el 23 de juny al migdia del Parlament de Catalunya, on el president de la cambra, Roger Torrent, l'haurà rebut arribada directament del cim del Canigó. Quatre representants de la Junta Nacional d’Òmnium seran els encarregats de transportar en avió els quinqués amb la flama fins a les quatre ciutats europees on hi ha exiliats els líders polítics catalans.Per altra banda, el Coll d'Ares es consolida com la porta d'entrada de la Flama del Canigó i el tret de sortida a la festa Sant Joan, amb el foc que ha d'encendre les fogueres de la nit més curta de l'any com a protagonista. Aquesta tradició que cada any encén les fogueres de Sant Joan simbolitza la unió dels Països Catalans i la vitalitat de la cultura catalana.La flama arribarà, com cada any, des de la Catalunya Nord per la zona fronterera del Coll d'Ares i després d'un dinar popular es repartirà en rutes per la resta de territoris del Principat, País Valencià i les Illes. Algunes de les rutes, però, ja enfilaran directament des del Canigó fins als seus llocs de destí.Els organitzadors preveuen que els actes de la Flama del Canigó enguany siguin encara més concorreguts perquè la festa s'escau en dissabte. Des d'Òmnium Osona, el seu president Alfred Verdaguer assenyala que la flama que ha d'encendre les fogueres de Sant Joan és "fidelitat a les arrels, resistència viva i culte a la llengua i a la tradició". Segons Verdaguer, no només és un símbol d'unió dels Països Catalans, sinó també és un mitjà que busca la inclusió de tothom.Des d'Òmnium Ripollès, Jordi Vilarrodà destaca el simbolisme del Coll d'Ares. "No es tracta només d'una frontera entre estats que mica en mica anem esborrant, sinó que també és el lloc per on van haver de marxar a l'exili l'any 39 milers de persones amb una gran penúria". "Salvant totes les distàncies, avui dia tornem a tenir persones a l'exili", ha afegit Vilarrodà.Una de les novetats d'enguany serà en els quinqués, que substituiran una de les senyeres que tradicionalment pengen de les dues nanses per un llaç groc, símbol de solidaritat amb els presos polítics i exiliats. "Malgrat la repressió, Òmnium continua apostant per la cultura com a principal eina de cohesió social i per això enguany, el foc que agermana els Països Catalans la nit més curta de l’any no quedarà al marge de la forta onada repressiva que fa mesos que viu el país", asseguren des d'Òmnium.Un dels colofons a l'acció serà en el text que tradicionalment acompanya la flama en el seu recorregut, que els equips de foc han volgut que fos escrit pel president de l'entitat, Jordi Cuixart, actualment empresonat preventivament a Soto del Real. A sota teniu el missatge sencer:

Missatge de Jordi Cuixart per la Flama del Canigó 2018 Avui renovem la Flama gràcies al compromís granític de la societat civil, l’autèntic motor d’un poble sempre en moviment. Un agraïment infinit a totes les entitats que la fan possible.



La Flama del Canigó que agermana els Països Catalans és un símbol d’esperança en el futur. Ens demostra la capacitat del poble català d’unir-se en moments difícils i anar sempre endavant. Com el 1966, quan, malgrat la dictadura franquista, la Flama va arribar per primer cop al Principat de Catalunya.



Enguany, davant el retorn de la injustícia autoritària i la suspensió de l’autogovern de Catalunya, seguim mostrant a Europa i al món l’anhel irrenunciable de viure en pau i llibertat. Empeltats de solidaritat i tendresa, som més conscients que mai que la causa contra Catalunya és una causa contra la democràcia; que el dret a l’autodeterminació és un dret fonamental que ni la repressió ni la por no segrestaran.



Ens tenim els uns als altres amb tanta força, determinació i coratge, que avui ja som un país millor. Com més foscor ens volen imposar, més il·lusió tenim perquè la llum de la Flama arribi a més i més gent, per compartir entre iguals l’emoció del foc, la festa i la màgia de la nit de Sant Joan. La cultura sempre ha estat una eina de transformació social.



La cultura amara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i ens fa més forts, per un país que no demana pels orígens sinó per on volem anar plegats. Convençuts que si els infants creixen junts a l’escola, romandran junts al carrer i units com a societat; convençuts que el camí l’hem de fer junts i tindrà sentit si decidim el destí plegats. La maduresa i la cohesió de la societat catalana en són la millor garantia.



Visca la Flama del Canigó!

Visca la Cultura!

Visca els Països Catalans!

