VÍDEO Valtònyc publica una emotiva versió del clàssic «Bella Ciao» des de l'exili

Valtonyc ha versionat el clàssic italià Bella Ciao, un himne antifeixista de la Segona Guerra Mundial. El raper mallorquí ha fet la peça musical amb la productora belga Homerecords.be, que té seu a Lieja, i l'ha difós a través de la plataforma Ni un pas enrere. La cançó inclou les veus de cinc dones que interpreten la popular Bella Ciao, així com la veu del propi Valtonyc, que en mallorquí i castellà, completen la versió Alegrià e Libertà.La peça és "per la memòria històrica de les víctimes de tota dictadura" i en defensa de "la llibertat d'expressió, de creació, perquè la veu no la poden parar ni reixes ni parets, per la llibertat artística, ideològica, la de tots". "La desigualtat social és molt més violenta que qualsevol cançó", defensa el raper.Valtonyc, condemnat a tres anys i mig per l'Audiència Nacional, va marxar de l'Estat espanyol abans d'entrar a la presó. El mallorquí té com a advocat Gonzalo Boye, un dels lletrats que representa l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers que són a Bèlgica.Boye va indicar recentment que Valtonyc faria aviat una aparició pública al país on s'ha instal·lat per exposar la seva situació. Tot i que no hi ha confirmació oficial del seu destí, el fet que la seva productora musical sigui a Bèlgica podria confirmar que hagi escollit aquest país per evitar la seva possible extradició a Espanya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)