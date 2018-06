Venturós desobeirà i continuarà en el càrrec encara que la inhabilitin

Montse Venturós desobeirà i continuarà com a alcaldessa de Berga. La decisió es va prendre ahir al vespre en una assemblea d'urgència hores abans que s'hagi fet pública la sentència que l'inhabilita sis mesos . Segons ha pogut saber, la CUP optarà per la desobediència.Aquest dijous, però, l'alcaldessa de Berga ha negat amb un tuit que la decisió de desobeir sigui ferma. "La decisió es prendrà un cop estudiada la sentència", ha dit Venturós. L'alcaldessa de Berga encara pot recórrer la sentència que l'inhabilita a l'Audiència de Barcelona.La mateixa Venturós, però, ja ha apuntat en diverses ocasions la possibilitat de desobeir. A la sortida de la vista oral del passat maig, va assenyalar que desobeiria en cas que la sentència la inhabilités. "Es manté la desobediència si hi ha inhabilitació. Partíem d'un principi de legitimitat popular per sobre de la legalitat establerta. I això implica desobeir", va argumentar llavors. El judici contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), per haver-se negat a retirar l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dues convocatòries electorals el 2015, va celebrar-se el passat 21 de maig . Montse Venturós s'enfronta a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de 540 euros per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. En sortir de la vista oral, on va denunciar que l'havien sotmès a un judici polític, Venturós va apuntar ja a la possibilitat de desobeir una eventual inhabilitació.En fase d'instrucció, Venturós va plantar el jutge el 5 d'abril i el 17 d'octubre de 2016. Quan va ser posada a disposició judicial el 4 de novembre d'aquell any, va defensar davant del magistrat la decisió de no retirar la bandera estelada del consistori perquè "en aquest cas l'Ajuntament tenia un mandat claríssim que era mantenir l'estelada al balcó de l'edifici consistorial". Més tard, la causa va arxivar-se. Encara que aquesta va ser una decisió que la fiscalia va recórrer a l'Audiència de Barcelona i que va acabar desembocant en el judici del passat mes de maig al Jutjat Penal número 2 de Manresa.La fiscalia va mantenir el 21 de maig la petició de 540 euros de multa i mig any d'inhabilitació per un delicte de desobediència, mentre que el seu advocat defensor Benet Salellas va demanar-ne l'absolució.

