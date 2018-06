Els Jocs Mediterranis tensen la relació entre Tarragona i les Terres de l'Ebre

A mesura que va caient el compte enrere per a la inauguració, aquest proper divendres, de la divuitena edició dels Jocs Mediterranis que acull Tarragona com a ciutat organitzadora, ha anat revifant el malestar a les Terres de l’Ebre pel fet que cap municipi del territori hagi acabat acollint una sola prova de l'esdeveniment esportiu. Cap de les 16 seus que fan pinya amb Tarragona és de les Terres de l’Ebre, i sí que n’hi han dues de Barcelona. “Vergonya”, “llàstima” o “menysteniment” són alguns dels qualificatius amb què han sorgit les queixes ebrenques a les xarxes socials, algunes demanant “boicot” davant l’eloqüent mapa “centralista” de seus que ha fet públic la mateixa organització.El cert és que el malestar ve de llarg, de fet l’any 2011, quan es va designar Tarragona com a seu, alguns organismes ebrencs, com ara la Cambra de Comerç de Tortosa o l’Institut per al Desenvolupament de les Terres de l’Ebre ja van elevar la seva queixa i van instar els organitzadors a “reconduir” la situació, tal com va dir l’aleshores president de la Cambra, José Luis Mora.L’Ajuntament de Tortosa considera que la polémica ja ha caducat, tot i el ressó a les xarxes, i preferix no pronunciar-se, centrat com està en l’organització del CSIT World Sports Games el 2019, el seu propi macroesdeveniment esportiu com a anfitriona –amb altres cinc subseus a l’Ebre-.Però la ciutat es va postular en el seu dia per acollir les proves de rem, que finalment es faran al Canal Olímpic de Castelldefels. Els arguments que se'ls va donar en les dues temptatives que van realitzar va ser que "el Canal Olímpic garantia uns cabals òptims per a la realització de les proves però que, en canvi, el riu Ebre no ho podia garantir. A més, també volien prioritzar espais pròxims a Tarragona", apunten fonts properes al consistori. Tot i això, des de l'Ajuntament de Tortosa es va tornar a intentar entrar al mapa dels Jocs Mediterranis, i la tercera vegada es va proposar el nou rocòdrom de Ferreries com a seu de les proves d'escalada”, però finalment l'esport no ha estat reconegut dins dels Jocs Mediterranis 2018.Fonts de l’organització dels Jocs Mediterranis han argumentat aque "els equipaments ja van ser planificats durant la realització de la candidatura, i això va ser durant els 2008 i 2009 i cap municipi ebrenc va ser escollit", recorden. A més, també comenten que "vam prioritzar equipaments ja preparats i que la seva elecció no suposés una despesa econòmica extra".Però sobre aquest punt de la despesa, l’Ajuntament d’Amposta, que també en el seu dia va deixar palesa la seva queixa –l’aleshores alcalde, Manel Ferré, va trametre una carta al seu homòleg de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), quan es van fer publiques les seus, recordant-li l'oferiment que li havia fet perquè la ciutat acollís proves dels Jocs-, recorda que, a banda del rem, la capital del Montsià també va sol·licitar poder albergar la competició d'esgrima, on recordem la ciutat compta amb unes instal·lacions noves de primer nivell. Finalment l'esgrima es realitzarà a unes instal·lacions reformades a la Selva del Camp i que han suposat unes despeses de 60.000 euros per a les obres de millora realitzades, inaugurades aquest mateix mes de juny.Així l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha afirmat que "personalment desconec quins són els passos que va fer el consistori ampostí el 2008 per poder ser la seu dels Jocs Mediterranis, però que ara no siguem la seu de cap esport em sembla un error flagrant i només fa que augmentar el sentiment de victimisme que sofreixen les Terres de l'Ebre".I és que són molts els comentaris que en les últimes hores han inundat les xarxes reivindicant un paper més protagonisme de les Terres de l'Ebre dins dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. Aquí en podem veure alguns dels molts exemples:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)