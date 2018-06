​Bruno Mars enlluerna l'Estadi Olímpic amb un concert ple d'energia

El cantant hawaià Bruno Mars ha enlluernat la nit d'aquest dimecres a un Estadi Olímpic amb les entrades pràcticament esgotades -54.000 localitats- en el pas per segona vegada de la seva gira 24K Magic World Tour per Barcelona amb un concert ple d'energia.La tarda ha anat caient amb un dinàmic concert dues hores abans dels teloners Dnce, i la sessió després de Dj Rashida, que s'ha sobreposat mitja hora a l'inici programat del concert de Mars a les 22 hores. La tardança li ha valgut a la dj californiana xiulades d'un públic que aprofitava per reclamar la presència del hawaià amb impaciència i crítiques al cantant a les xarxes socials pel seu retard, que per alguns ha estat més aviat una "falta de respecte".Després de la llarga estona d'espera, uns audiovisuals han animat al públic a cridar precedint a uns inesperats focs artificials d'altura, que han posat en safata el salt de Mars a l'escenari vestit amb roba esportiva amb el seu hit Finesse i balls àgils d'street boy, que li han valgut el perdó generalitzat si s'ha de jutjar per la cridòria. Focs artificials han rebentat la barrera del so dins de l'escenari i han servit perquè Mars seguís amb 24K Magic, que ha acabat de la mateixa manera que ha començat: amb la pólvora per l'aire."Encantat de tornar a Barcelona", ha dit Mars amb simpatia al moment d'introduir Treasure amb veu i gestos de conqueridor, abans de tornar a posar-se en el paper de noi dolent al costat dels seus músics amb Perm, amb esclats de nou que més que adornar han sobresaltat.El cantant ha necessitat asseure's després i animar a la graderia oest a "picar-se" amb l'est posant a saltar a tot l'estadi, i amb energia renovada ha fet una exhibició de ball a l'estil de Michael Jackson que ha acabat amb més focs artificials.Mars ha entonat després Calling All My Lovelies entrant en una treva energètica que no obstant això ha estat curta perquè s'ha llançat a dir en castellà: "T'estimo molt carinyo. Carinyo, carinyo...", fent cridar a la graderia, abans de penetrar en els ritmes de Chunky igualment aplaudits.El hawaià ha seguit amb That's What I Like, que ha interpretat amb humor i demanant la participació dels fans, especialment de les "Barcelona girls", segons anava repetint, i després ha virat cap a la més pausada Versace On The Floor, deixant el públic agafar oxigen, encara que aquest ha optat per il·luminar l'estadi amb els seus mòbils. I Mars, per més focs artificials.El cantant s'ha posat definitivament al públic a la butxaca amb l'eixelebrada Marry You, que ha introduït amb la marxa nupcial en versió guitarra elèctrica -interpretada per ell mateix- i amb un ritme trepidant que ha acabat molt a dalt en eufòria, després de la qual ha volgut anar encara més alt amb la vibrant Runaway Baby, precedida de més dosi de pólvora, i en la qual ha acabat ballant en silenci ensenyant al públic els secrets del seu flow.Després d'aquesta disruptiva energia, When I Was Your Man ha posat el toc de balada de desamor a la nit pronosticant un comiat, no en va Mars avisava en la lletra de la cançó: "Vaig haver de donar-te tot el meu temps quan vaig tenir l'ocasió".Però després ha demostrat que encara tenia un as a la màniga perquè ha ressorgit -canvi de vestuari inclòs- amb Locked Out of Heaven que ha acompanyat de confeti i més focs artificials, deixant pel final la dolça Just The Way You Are, en la qual ha tornat a interpretar una petita part en castellà mentre anava donant les gràcies i dient "T'estimo molt".En aquest moment, l'artista que havia sortit amb més de mitja hora de retard i que tenia el públic una mica ofès, després ha sabut ser generós amb el seu temps i ha interpretat una última Uptown Funk amb la seva banda, regalant a Barcelona una última exhibició de la seva energia. Després de visitar la ciutat a l'abril de 2017, Mars ha aconseguit seduir sense fissures al públic barceloní abans de visitar aquest divendres Madrid.

