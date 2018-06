Així desafia Instagram a Youtube

Introducing IGTV, a new app for watching long-form, vertical video from your favorite Instagram creators. https://t.co/7aSMmmAsyB pic.twitter.com/Py8QI1rS23 — Instagram (@instagram) 20 de juny de 2018

Instagram segueix creixent de forma exponencial i no té cap intenció de frenar. L'aplicació propietat de Facebook segueix "adquirint" aquelles característiques d'altres xarxes socials que li permetin oferir una millor experiència als seus usuaris. Després de les Stories, un producte que havia implementat Snapchat amb gran èxit, ara l'app de fotografies ha posat Youtube al punt de mira.Amb la voluntat que els usuaris passin (encara) més estona a Instagram, Kevin Systrom, el fundador de la xarxa social, va presentar IGTV . La principal intenció és potenciar el format vídeo. Així, permetran als creadors -també coneguts com a influencers, penjar talls de fins a una hora, i a la resta d'usuaris, imatges durant 10 minuts. La principal diferència amb Youtube serà de format. Mentre que a la web són horitzontals, a la nova aplicació d'Instagram seran verticals, un format que el distingeix i que s'adapta al mòbil.Malgrat que IGTV tindrà aplicació pròpia, quedarà integrada a Instagam. Un cop oberta, una pestanya amb el títol "Descobrir" permetrà als usuaris veure els vídeos que pengin les persones a qui segueixen, així com d'altres que puguin ser del seu interès. Desplaçant la pantalla, es podran veure més tipus de vídeos a partir de les etiquetes "Per tu", "Seguint", "Popular" i "Continua veient", per a aquells vídeos que s'hagin deixat a mitges.Una altra de les característiques que sembla manllevada de Youtube és que els "creadors de continguts" podran guanyar diners a partir de les reproduccions que acumulin. Aquells influencers que creïn continguts podran afegir enllaços a les seves pàgines web i xarxes socials. També les marques tindran un lloc destacat a IGTV, ja que podran podran vendre productes de forma directa. Aquestes funcions permetran a Instagram competir o arrabassar part del pastís de Youtube a nivell monetari en un moment en què els vídeos estan més en boga que mai.A banda de presentar aquesta nova aplicació, la companyia també va passar revista del punt en què es troben. I amb xifres de rècord: ja tenen 1.000 milions d'usuaris al mes, lluny encara de Facebook però amb un creixement exponencial sostingut. L'última data que van presentar va ser al setembre del 2017. Aleshores n'acumulaven 800 milions.IGTV arribarà a IOs i Android durant les properes setmanes.

