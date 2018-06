Txarango tanca gira i es retira dels escenaris «més d'un any»

Txarango tancarà la gira de presentació del disc El cor de la Terra el 13 d'octubre amb l'espectacle Abaraka, dins de la desena edició del festival Esperanzah del Prat de Llobregat. Amb aquesta actuació la banda del Ripollès posarà punt final als dos anys de gira de presentació del seu tercer disc.Pel concert, Txarango ampliarà la seva formació, comptarà amb col·laboracions especials i s'aproximarà artísticament a Àfrica. Després d'aquest concert, Txarango s'aturarà durant "més d'un any", tal com han anunciat. Els beneficis es destinaran a projectes solidaris com els de Proactiva Open Arms. La desena edició del festival del Prat durarà quatre dies, amb concerts, xerrades i activitats per a totes les edats .Txarango tancaran així una gira que els ha portat per l'estat espanyol, Colòmbia, Holanda, Països Baixos, França, Alemanya, Bèlgica, Suïssa, Turquia, Itàlia, Japó, Polònia, Índia, Irlanda, Escòcia o el llegendari Glastonbury a Anglaterra, on van ser el primer grup a cantar-hi en català.Com és habitual, al llarg del centenar de concerts d'aquesta llarga gira, Txarango ha visitat el Sàhara i camps de refugiats de Sèrbia per conèixer de primera mà la situació que s'hi viu.Els valors, la solidaritat i l'alternativa que promou el festival Esperanzah encaixen amb la filosofia del grup. És per això que han escollit el seu marc per desenvolupar aquest final de gira tan especial.

