​Un sensesostre va morir apallissat a la plaça Catalunya

Un jujtat de Barcelona ha obert diligències per esclarir la mort d’un sensesostre de 30 anys que vivia a plaça Catalunya, després de rebre una pallissa. Els fets van passar a finals de març, segons informa La Vanguardia Els Mossos d’Esquadra han confirmat que les investigacions que s’han portat fins ara no han permès determinar les causes de l’agressió ni qui la va portar a terme. L’autòpsia tampoc ha determinat si la pallissa va ser la causa del fatídic desenllaç, ja que l’estat de salut de l’home, que era toxicòman i vivia al ras, era molt dèbil.La víctima feia temps que s’havia instal·lat al costat mar de la plaça, on dormia amb els seus dos gossos. Un dia, segons expliquen uns cambrers de la zona, va desaparèixer i ja no en van saber res més fins que els van dir que havia mort.L’home, després de l’agressió, va ser traslladat a un CAP i després a l’Hospital del Mar, on va estar-hi unes hores i va marxar sense que el donessin d’alta. El mateix dia va tornar, en un estat pitjor de salut, i va ser ingressat a l’UCI, on va morir.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)