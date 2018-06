Piqué desafia la junta del Barça per les crítiques pel cas Griezmann

Otra manera de ver la vida del futbolista y sus dudas para tomar la decisión más importante de su carrera. Gracias al equipo de @Kosmos_Studios y en especial a @AntoGriezmann por estas últimas semanas. Decidiste quedarte en el @Atleti y espero que te vaya genial esta temporada! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 14 de juny de 2018

Gerard Piqué no s'ha mossegat la llengua a l'hora de comentar l'afer Griezmann després de la polèmica del vídeo i la decisió del francès. El central blaugrana ha respost amb contundència el vicepresident esportiu del Barça Jordi Mestre que dimarts va dir que el club està dolgut per la seva implicació en la resposta negativa de d’Antoine Griezmann a l’oferta del Barça per fitxar-lo."No tinc cap problema en parlar amb el club. Tenen el meu telèfon i saben on està el vestidor. Podem parlar sense problema", ha dit Piqué des de Kazan després del partit entre Espanya i Iran, que ha guanyat el combinat de Hierro per un ajustat 0-1 . Aquest era el partit número 100 del barcelonista amb la selecció espanyola.Gerard Piqué va ser un dels protagonistes de la decisió d'Antoine Griezmann. El central blaugrana piulava ahir des del seu compte de Twitter una important revelació: el seu estudi, Kosmos Studios, era al darrere del vídeo del francès.

