L'estiu s'estrena amb una bona calorada

Benvingut estiu! L'estació més càlida de l'any començarà com toca: amb calor notable i temps estable. L'estiu arrencarà aquest dijous a les 12.07 del migdia i s'allargarà un total de 93 dies i 15 hores.Les màximes poden ser les més altes des de l'inici d'any i puntualment acostar-se als 38 ºC a les Terres de Ponent i de l'Ebre i els 35 ºC en altres punts de l'interior. La calor es mantindrà els propers dies malgrat que demà tocarà sostre.. L'estiu comença aquest dijous 21 de juny a les 12.07 del migdia.. L'estiu durarà un total de 93 dies i 15 hores.. El dia que el sol es pondrà més tard és el proper dimecres 27 de juny (i el dia que va sortir abans va ser el passat dijous 14 de juny).. Aquest estiu hi haurà fins a tres eclipsis: dos parcials de sol (13 de juliol i 11 d'agost) i un total de lluna el 27 de juliol –l'únic visible des de Catalunya-.. La tardor començarà el proper 23 de setembre a les 22.00 de la nit.El primer dia d'estiu estarà marcat per l'estabilitat i per la calor. Aquest dijous hi haurà cel serè en general fins a migdia, tot i que de forma local a punts del litoral central i sud hi haurà bancs de núvols baixos de matinada. A partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel mig ennuvolat o localment molt ennuvolat.A la tarda, aquests núvols podran arribar a punts del nord de la depressió Central. Al vespre la nuvolositat minvarà fins a quedar novament serè o poc ennuvolat a la nit, tot i que al vessant nord del Pirineu apareixeran núvols baixos.La temperatura mínima i màxima serà similar o lleugerament més alta. La mínima es mourà entre els 9 i 14 ºC al Pirineu, entre els 14 i 19 ºC al Prepirineu, la depressió Central i el prelitoral nord, i entre els 17 i 22 ºC a la resta del país, localment més alta al litoral central. La temperatura màxima oscil·larà entre els 26 i 31 ºC al litoral, entre els 33 i 38 ºC a Ponent i la vall de l'Ebre i entre els 30 i 35 ºC a la resta del país en la jornada més càlida des de l'inici del 2018.

