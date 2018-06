VÍDEO Torra inaugura el Palau d'Esports de Tarragona, amb parlament de Puigdemont inclòs

El president Puigdemont envia un missatge des d'Alemanya durant la inauguració del Palau d'Esports de Tarragona amb motiu dels Jocs Mediterranis pic.twitter.com/veXBblqqgH — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de junio de 2018

Torra i Ballesteros descobrint la placa commemorativa de la inauguració del Palau Foto: Jonathan Oca

Imatge de l'exterior del Palau d'Esports Catalunya Foto: Jonathan Oca

El president de la Generalitat ha inaugurat el Palau d'Esports Catalunya. Quim Torra, juntament amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha descobert la placa commemorativa del que és la "cirereta" de l'Anella Mediterrània, com la qualifica el batlle. Aquest equipament, amb capacitat per a 5.000 espectadors, acollirà la competició d'handbol.La Generalitat ha invertit 17,8 milions d'euros en aquest equipament esportiu, més 500.000 euros que s'han destinat a finançar la posada a punt i el funcionament del Palau durant la celebració dels Jocs Mediterranis. El suport econòmic total, però, ha estat de 32,2 milions d'euros.Durant l'acte inaugural hi hagut dues exhibicions de la secció de gimnàstica rítmica de la del Nàstic de Tarragona i una actuació musical a càrrec de Joan Rovira. El cantautor de Camarles ha interpretat dues de les seves cançons.En aquest acte, també hi ha intervingut Carles Puigdemont, que des de l'exili, des d'Alemanya, ha enviat un missatge positiu. El president ha expressat que s'han hagut de superar "dificultats, incomprensions i deslleialtats" i ha afegit que "les hem pogut vèncer gràcies l'empeny de les institucions de Tarragona i de la Generalitat".L'alcalde de Tarragona ha afirmat que està "immensament feliç" perquè "s'ha materialitzat un somni". Ballesteros ha recordat que Puigdemont va ser el primer alcalde que el va convidar a explicar el projecte dels Jocs Mediterranis i que sempre hi ha sigut en els moments difícils. El socialista ha dit que lamenta per tot el que està passant.El batlle ha destacat que alcaldes de "tots els colors" han remat cap a la mateixa direcció per fer possible la celebració d'aquest esdeveniment esportiu.El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, en la seva intervenció ha celebrat que hi hagi hagut una treva política i que totes les administracions s'hagin implicat i compromès amb els Jocs Mediterranis. Sobretot, el Govern, que "ha estat a l'alçada".El president de la Generalitat, en la seva intervenció, ha parlat de la presència del rei Felip VI durant la inauguració dels Jocs Mediterranis i li ha demanat que "es disculpi" amb els catalans pel discurs del 3-O. Quim Torra també ha reclamat que "tingui el respecte exigible a qualsevol cap d'estat" i el rebi per, d'aquesta manera, "poder-li explicar què ha passat al nostre país".La Generalitat també ha col·laborat amb els Jocs signant convenis amb l'Ajuntament de Tarragona i la Fundació Tarragona 2017 per donar suport a les despeses organitzatives (553.700 € els anys 2013 i 2014, i 907.500 € els anys 2015, 2016 i 2017).A més, la secretaria general de l'Esport, a través del CAR de Sant Cugat, cedirà el responsable mèdic de l'Equip de Control Antidopatge, cinc metges i un fisioterapeuta; va destinar, a través de l'lNEF Catalunya, un professor qualificat per donar suport en tasques d'organització, i va encarregar un estudi de viabilitat sobre l'Anella Mediterrània.L'equipament esportiu, inaugurat oficialment aquest dimecres, ha estat escollit finalista dels Premis Catalunya Construcció, que organitza el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. El Palau d'Esport opta a emportar-se el guardó en la categoria de Direcció i execució d'obra.

