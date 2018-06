Torra demana a Felip VI que es disculpi amb els catalans pel discurs del 3-O

El president Puigdemont envia un missatge des d'Alemanya durant la inauguració del Palau d'Esports de Tarragona amb motiu dels Jocs Mediterranis pic.twitter.com/veXBblqqgH — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de junio de 2018

El president de la Generalitat ha inaugurat aquest dimecres el Palau d'Esports Catalunya, ubicat a l'Anella Mediterrània de Tarragona. Quim Torra no ha deixat passat l'oportunitat de recordar que "mig Govern està a la presó i mig a l'exili" i ho ha titllat de"gest gravíssim i inaudit a l'Europa democràtica". El president ha afirmat que la situació de Catalunya "no pot passar desapercebuda de cap de les maneres en uns Jocs Mediterranis que parlen de cohesió, integració, solidaritat i d'oportunitats per a tothom". Segons el mateix president, "és un xoc entre la realitat de Catalunya i els valors" que es volen transmetre.Torra també ha recordat que ha enviat una carta, juntament els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, a Felip VI en la qual li demanaven que fes una reflexió sobre el seu paper en el procés i una negociació que acabi donant la paraula als catalans. El president ha dit que si aquest divendres visita Tarragona, el que ha de fer és demanar disculpes pel seu discurs i pels fets "d'incomprensible violència" que van passar l'1-O. A més, també li ha posat de manifest que el monarca hauria de rebre el president de la Generalitat per "poder-li explicar què ha passat al nostre país" i per això li ha demanat també "tingui el respecte exigible a qualsevol cap d'estat".El president de la Generalitat ha recordat que pel mar Mediterrani, "un mar que es tenyeix d'angoixa", hi ha persones per escapar dels seus països i que busquen refugi en altres. En aquest sentit, ha assegurat que les portes de Catalunya estan obertes i ho ha reafirmat dient que "sabem el que és l'exili i per això som un país d'acollida".Per altra banda, en la inauguració d'aquest espectacular Palau d'Esports, també ha intervingut el president Carles Puigdemont que ha enviat un missatge des d'Alemanya. Des de l'exili ha destacat que el pavelló simbolitza la voluntat del país sencer per tirar endavant els Jocs Mediterranis. Ha recordat que des del primer moment han fet costat a l'alcalde de Tarragona i al projecte i també ha celebrat que s'han superat tots els obstacles possibles fins al dia d'avui. El president ha expressat que s'han hagut de superar "dificultats, incomprensions i deslleialtats" i ha afegit que "les hem pogut vèncer gràcies l'empeny de les institucions de Tarragona i de la Generalitat".Puigdemont ha lloat l'esforç de Tarragona per "no defallir i que decaigués el projecte", encara que "semblava que algú no volgués que se celebressin aquests jocs".L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha recordat que Puigdemont va ser el primer alcalde que el va convidar per parlar dels Jocs Mediterranis i que ha estat un puntal en els moments difícils.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)