Mor un home per ferides d'arma blanca en una baralla a Cambrils

Un home ha mort aquest dimecres per ferides d'arma blanca a Cambrils (Baix Camp), segons han explicat els Mossos d'Esquadra. L'home ha mort a la via pública. La policia catalana ha rebut l'avís de l'incident a les sis de la tarda.Segons han explicat, se'ls ha avisat que hi havia hagut una baralla al carrer Juan Sebastián Elcano i que una persona havia resultat ferida. En arribar al lloc dels fets els agents han trobat l'home ferit, que ha mort poc després malgrat els esforços del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per salvar-li la vida.La Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona ha obert una investigació per tal d'esclarir els fets.

