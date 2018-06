Espanya derrota l'Iran però no esvaeix dubtes

Espanya ha sortit al terreny de joc amb la necessitat de guanyar per esvair dubtes i presentar candidatura al Mundial de Rússia de 2018. El partit ha començat amb un monòleg espanyol, que ha tancat l'Iran a camp propi, però sense ocasions clares de gol. Els espanyols han sortit al camp amb la idea clara de guanyar, i més encara després de la victòria de la selecció portuguesa davant el Marroc.Els minuts han anat passant sense que Espanya hagi creat perill malgrat les nombroses faltes dels iranians a la frontal de l'àrea. Això ha animat l'afició iraniana, que celebrava cada error dels espanyols com una victòria. La primera part ha acabat sense gols i amb nervis a les files espanyoles per les pèrdues de temps de la selecció d'Iran.La segona part ha arrencat igual que la primera, amb un domini absolut d'Espanya. Passats 10 minuts, Diego Costa ha fet el primer gol amb la col·laboració de la defensa iraniana i de rebot. Al minut 20, Iran ha vist com l'àrbitre els anul·lava un gol que havien celebrat com una victòria per fora de joc.El ritme del partit ha canviat una mica amb el primer gol d'Espanya i l'Iran ha aconseguit arribar amb cert perill en un parell d'ocasions que han tremolar els seguidors de la selecció espanyola. Finalment, nervis fins a l'últim minut i victòria d'Espanya, que aconsegueix el lideratge del seu grup empatat a punts amb Portugal.

