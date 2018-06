El coordinador de Mossos per la República, citat a declarar per un delicte d'odi

Denunciat per delicte d’odi per part de les FCSE. Dir les veritats, no s’accepta a l’estat espanyol. https://t.co/6VsuoNk5X2 — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albert_dmcat) 20 de juny de 2018

La Guàrdia Civil ha citat a declarar el coordinador de Mossos per la República per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. L'investigat ha anat aquest dimecres mateix a recollir la citació per anar a declarar a la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona aquest dijous a les onze del matí.El mosso ho vincula a les declaracions que ha fet a través de les xarxes socials després de l'1-O criticant la "brutalitat" de les forces i cossos de seguretat espanyoles durant el referèndum. El policia ja avança que es presentarà perquè no té "res a amagar". En paral·lel, també critica que les denúncies que ell ha interposat per rebre amenaces i insults no hagin tingut recorregut. "Em citen a declarar per dir les veritats", ha dit en un vídeo que ha penjat a les xarxes socials.

