Puigdemont, després del no a la reunió entre Felip VI i Torra: «Continua essent el rei del 3-O»

El rei continua essent el del 3 d'octubre. Va abraçar l'estratègia repressora i ara ratifica la seva abdicació de Catalunya. No és el rei del diàleg; és el rei del monòleg "a por ellos". — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 20 de juny de 2018

La Casa Reial ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la carta que li han enviat a Felip VI el president de la Generalitat, Quim Torra, i els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, en la qual demanaven al cap de l'Estat una reflexió sobre el seu paper en el procés i una negociació que acabi donant la paraula als catalans.I la resposta de Sánchez ha estat ràpida: no hi haurà trobada entre el monarca i el president, segons ha avançat La Vanguardia . Qualsevol qüestió política haurà de ser abordada, per tant, en la reunió que mantindran a principis de juliol el nou president espanyol i Torra. La resposta no ha agradat gens a Puigdemont, que ha criticat la decisió a través de Twitter: "El rei continua essent el del 3 d'octubre. Va abraçar l'estratègia repressora i ara ratifica la seva abdicació de Catalunya. No és el rei del diàleg; és el rei del monòleg de l''a por ellos'".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)