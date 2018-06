Panamà investiga Messi per «operacions sospitoses» fetes després de la condemna a l'Estat

Leo Messi, a la gala de la Pilota d'Or, en una imatge d'arxiu

Les autoritats de Panamà van obrir el 2017 una investigació per “operacions sospitoses” contra la societat Mega Star Entreprises INC, vinculada al jugador argentí del FC Barcelona, Lionel Messi, des de 2013 i l’activitat de la qual segueix vigent, segons documents del despatx d’advocats Mossack Fonseca, especialitzat en la creació d’empreses offshore.El 2016, la família del jugador -ell i el seu pare Jorge Horacio Messi, van ser condemnat per l’Audiència Provincial de Barcelona per tres delictes fiscals per haver defraudat 4,2 milions d’euros a Hisenda durant els exercicis 2007, 2008 i 2009- va assegurar que aquesta societat estava “totalment inactiva” i que derivava “de l’antiga estructura societària dissenyada pels anteriors assessors fiscals” de la família.No obstant, segons les noves filtracions dels Papers de Panamà publicades pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ), El Confidencial i La Sexta, els Messi van seguir utilitzant aquesta mateixa estructura societària opaca en els exercicis fiscals 2010 a 2013, fets pels que no van ser jutjats en arribar a acords administratius amb Hisenda.Després d’una nova filtració revelada, s’ha conegut que la Unitat d’Anàlisis Financer per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (UAF) de Panamà va emetre el febrer del 2017. un Avis d’operació sospitosa (ROS) sobre Mega Star, que hauria seguit funcionant després de la condemna a l’Estat.Els documents també posen de manfiest que el despatx panameny va renunciar a seguir representant Messi i va retirar els testaferros que havia posat per figurar com a administradors de la seva societat. També recullen una resposta d’una treballadora de Mossack Fonseca en la qual assenyala que els Messi no van complir l’obligació de proporcionar informació sobre la societat.

