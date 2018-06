El cap de Recursos Humans de Mataró, a la corda fluixa per «imprecisions» en el seu currículum

L'Ajuntament de Mataró ha demanat al cap de Recursos Humans -nomenat provisionalment fins que es convoqui la plaça i un cop va quedar vacant- que aclareixi algunes "imprecisions" del seu currículum, després que el grup municipal de CiU hagi airejat possibles irregularitats "greus". Tal com ha informat Tot Mataró , la polèmica sorgeix, principalment, per dos màsters que figuren al currículum del funcionari, però que no consten a l'expedient del treballador perquè, segons ell, encara no ha pagat les taxes per a l'obtenció del títol. CiU acusa treballador i govern de manca d'ètica i en demana el seu cessament i la dimissió del gerent, que és qui va informar favorablement el seu nomenament.Des del govern municipal acusen els nacionalistes de "mala fe" i asseguren que el funcionari compleix tots els requisits per ocupar el càrrec. A més, recorda que les titulacions que no hauria justificat només li donarien punts addicionals a l'hora de concursar per la plaça, quan es convoqui i no tenen cap pes ni influència en l'actual context.El cap de files de CiU a Mataró, Joaquim Fernàndez, continua "convençut" de les irregularitats en el currículum de l'actual cap de Recursos Humans de l'Ajuntament, malgrat les explicacions del govern en Junta de Portaveus, i retreu al gerent municipal que coneixia l'històric laboral d'aquest funcionari en el moment de promocionar-lo."Parlem d'ètica, transparència i honestedat, i més si és el cas del director de Recursos Humans, que és qui ha de vetllar perquè no passin coses com les que ara denunciem". Des de CiU asseguren que el treballador només ha acreditat "un dels tres" màsters que diu ostentar i insinuen que en els últims anys "ha ascendit a l'Ajuntament de manera espectacular".D'altra banda, el grup municipal també denuncia que anys enrere el treballador tenia acreditat un grau professional a l'Ajuntament superior al que li pertocava, tot i que aquest error va ser subsanat. Dels del govern municipal culpen la Generalitat d'aquest error i asseguren que la discussió sobre el grau professional no ha afectat ni al seu nomenament ni al seu salari."Mai ha cobrat més del que li ha pertocat", ha assegurat el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez. Pel que fa a les titulacions, Jerez recorda que el nomenament per la formula de la provisió extraordinària "no té res a veure amb una oposició ni concurs" i que, per tant, les titulacions addicionals no computen. Si és tindran en compte, en canvi, quan es convoqui la plaça per a que sigui ocupada de manera definitiva. Això passarà en el termini d'un any, des de que el mes de novembre va plegar la cap del servei per anar a treballar a una altra administració. Sobre el nou responsable, Jerez recorda que "ja era una persona de l'àmbit directiu" perfectament qualificada.

