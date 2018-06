El govern espanyol estudia rebaixar l'IVA de compreses i tampons

La ministra d’Hisenda, María Jesus Montero, ha assenyalat que el seu departament abordarà la disminució de la tributació de l’IVA en productes d’higiene íntima femenina, com compreses i tampons, “fonamentalment per raons de discriminació”. Un greuge anomenat la "taxa rosa".Durant la seva intervenció aquest dimecres al ple del Congrés, Montero ha assenyalat que l’executiu té en el seu full de ruta estudiar una rebaixa de l’IVA cultural, en totes les seves fases, i els productes lligats a la higiene de la dona, “per incentivar el consum i per no gravar a les dones amb un impost afegit pel fet de ser dones”.Així responia a una pregunta realitzada pel diputat d’ERC Joan Capdevila, qui ha defensat que compreses i tampons hauria de tenir un IVA “mínim” per “com de necessaris, són imprescindibles”. Però, a més, ha reclamat una baixada del gravamen a bolquers infantils i d’adults, als condons “per evitar malalties de transmissió sexual i embarassos no volguts”, així com per als “productes i serveis per a dependents”.La "taxa rosa" és un terme que s'utilitza popularment per parlar d'un fenomen que afecta determinades marques i castiga principalment les dones: consisteix en fer pagar més a les dones per un mateix producte.En alguns països europeus, el fet que un producte estigui dirigit principalment al públic femení fa que el preu s'incrementi entre un 20 i un 50%, encara que el producte tingui les mateixes característiques. Un exemple de la taxa rosa són les fulles d'afaitar: les que van destinades a les dones solen ser més cares que les d'home, tot i que són pràcticament igual.Aquesta pràctica l'ha denunciada FACUA, l'associació que vetlla pels consumidors, que ha demanat multes a Carrefour, Dia i Lidl per aquesta "taxa". Segons les dades que han presentat aquest dimarts, el cost de les fulles d'afaitar per a dones és un 171% més alt tot i tenir les mateixes característiques que les que ofereixen als homes. Així, des de l'associació consideren que aquestes empreses podrien estar incorrent en un delicte de publicitat enganyosa venent fulles d'afaitar a un preu més alt per a dones que no presenten cap avantatge respecte a les d'homes.L'única diferència que destaquen és en la utilització de les paraules Women, Lady i Miss i l'ús del color rosa per a l'embolcall. És també en aquest darrer detall que consideren que els tres supermercats podrien incórrer en una discriminació de gènere, perquè les destinades a homes posen Men i són de color blau o gris.Un estudi fet per FACUA va comprovar que les fulles d'afaitar dirigides al públic femení podien costar fins a un 171% més que altres de característiques similars comercialitzades per homes. Carrefour ven deu fulles de la seva marca Discount, genèrica, per 85 cèntims mentre que un paquet de les mateixes unitats i característiques de la marca Miss Express costa 2,31 euros.Lidl, per la seva banda, sota la marca Cien Men, ofereix dotze unitats de fulles de dues fulles per 99 cèntims. El paquet suposadament destinat a dones, amb el nom Cien Lady, també té el mateix preu, però només conté sis fulles, fet que es tradueix en un increment del 100%.

