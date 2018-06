Torra tempteja el diàleg a múltiples bandes per encarar la legislatura

El dret a l'autodeterminació, el decret de fugida d'empreses i l'acostament dels presos formaran part de la reunió entre Torra i Sánchez del 9 de juliol

Torra es reuneix aquest dijous a Berlín amb Carles Puigdemont per segona vegada des que és president de la Generalitat

Torra va rebre amb bons ulls la reactivació de la mesa de diàleg social permanent que els sindicats li van posar damunt la taula

"Sap que ha de combatre la imatge d'independentista abrandat. I se la vol treure del damunt". Aquest és el veredicte que emet, en privat, un dels dirigents que s'han reunit en les últimes setmanes amb Quim Torra al Palau de la Generalitat. El president, que va assumir el càrrec en un context en què l'oposició el va collar per uns articles considerats "racistes" i "supremacistes" , s'ha esforçat molt en emetre missatges conciliadors. Tot i assumir el mandat de l'1-O i mantenir viva la voluntat de desplegar la República a través del procés constituent , Torra fa bandera del diàleg a totes bandes per encarar la legislatura i fer entrar el sobiranisme en una nova fase."Malgrat els gestos que encara fan alguns, la temperatura havia d'anar baixant, i aquests dies s'està comprovant", sosté un alt dirigent governamental consultat per. És en aquest context que cal emmarcar la voluntat de diàleg amb el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la carta enviada a Felip VI juntament amb Carles Puigdemont i Artur Mas. A banda del context polític, Torra també ha estès la mà a patronals i sindicats, a les quals també ha demanat que s'impliquin en la creació d'un clima d'entesa amb Sánchez que superi l'etapa de relacions gèlides amb Mariano Rajoy. Aquests són tots els àmbits en els quals el president intenta crear un nou clima.Els equips de Palau i de la Moncloa ja preparen l'ordre del dia de la reunió que mantindran Sánchez i Torra el 9 de juliol, segons ha avançat El Periódico. Les trucades entre la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet, són pràcticament diàries . Ahir, per exemple, van tornar a conversar després que Batet truqués Artadi mentre la consellera estava reunida amb la resta de companys de Govern durant la sessió setmanal del consell executiu. Torra i Sánchez coincideixen que la cita no ha de ser "només una fotografia", i volen entrar al fons de la qüestió catalana. El president, ha dit aquest dimecres al Parlament, parlarà amb el líder del PSOE sobre com "resoldre" el dret a l'autodeterminació.El context global, malgrat el canvi a la Moncloa, no és precisament propici per a la celebració d'un referèndum. Torra ja ha fet saber que vol mantenir, si cal, fins a cinc reunions en els propers mesos amb Sánchez, perquè això significarà que el diàleg avança. La Moncloa, de moment, ofereix mà estesa, però sense deixar d'enarborar la Constitució. Amb 84 diputats al Congrés, de cessions exclusives per a Catalunya en pot fer més aviat poques, perquè el PP i Ciutadans constitueixen una minoria -no arriben a la majoria absoluta- de bloqueig. L'acostament dels presos és ben vist per Sánchez, però només quan acabi la fase d'instrucció . El Govern manté, en tot cas, que això és "distreure" el debat : el que cal reclamar, sosté Artadi, és l'alliberament.En l'agenda de l'executiu català també hi ha una qüestió que es vol abordar: el decret aprovat a l'octubre que permet a les empreses sortir de Catalunya amb més facilitats. Torra ha demanat la derogació en múltiples ocasions, i fins i tot les patronals catalanes indiquen que aquest seria un gest "creïble" a l'hora de posar bases per al diàleg . En línies generals, la voluntat de la Generalitat és portar la negociació al terreny bilateral, per bé que Sánchez vol obrir el focus. Torra no pensa entrar en el joc del "cafè per a tothom", i el líder del PSOE ni tan sols es pot comprometre a una millora específica del finançament. Malgrat les dificultats, el president insisteix en no posar condicions prèvies. Com tampoc les posava quan hi havia Mariano Rajoy a la Moncloa.Lluny queden els dies en què qualsevol visita del monarca constava en les agendes de tots els dirigents polítics del país, també els independentistes. El discurs del 3-O, en el qual va avalar la repressió i va anticipar la posada en marxa de l'article 155, perviu en la memòria dels dirigents sobiranistes. Les dues principals autoritats del país mentre durava la intervenció de l'autonomia, Roger Torrent i Ada Colau, no van assistir a la recepció que va fer el monarca pel Mobile World Congress, i la tensió entre Torrent i Felip VI durant el sopar protocol·lari va ser més que evident. El president del Parlament no assistirà divendres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona.L'opció que Torra faci el mateix segueix oberta. El president ha enviat una carta conjunta amb Carles Puigdemont i Artur Mas en la qual reclama al monarca obrir un període de negociació per tancar la ferida del discurs del 3-O, i de passada li reclamava una reunió aprofitant la visita a Catalunya. Aquesta cita, però, no es produirà: el govern espanyol no l'autoritza amb l'argument que les qüestions polítiques urgents ja s'abordaran en la trobada Torra-Sánchez. "Volem diàleg o no volem diàleg?", es preguntava el president de la Generalitat a través de Twitter un cop conegut el veto.L'equip del dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) assegura que la decisió sobre la presència de Torra en la inauguració dels Jocs del Mediterrani encara no està presa. Demà acabarà de perfilar l'agenda amb Puigdemont en una cita que mantindran a Berlín, la segona que tenen des que va assumir el càrrec el 12 de maig. El president a l'exili és partidari que no hi hagi cap contacte institucional entre la Generalitat i la monarquia i, de fet, diputats de JxCat van criticar al seu dia Torrent per assistir al sopar del MWC amb el rei.Torra, per tant, volarà cap a la capital alemanya per citar-se amb Puigdemont i abordar l'agenda política catalana i el procés judicial que el president a l'exili té obert al país germànic. La trobada s'emmarca dins dels contactes regulars que té intenció de mantenir amb el seu antecessor al llarg de la legislatura. De fet, JxCat no ha renunciat mai -públicament- a investir Puigdemont, i per això ha posat en marxa una reforma del reglament que permeti escollir president a distància. Aquesta reforma no estarà preparada fins a finals d'any, segons el calendari que té a punt la coalició.Una coalició, per cert, que no viu moments plàcids. El PDECat ha decidit anar a les eleccions municipals amb la marca Junts per Catalunya -la qual té registrada en propietat-, i això ha tensat les relacions entre el partit i els independents . El repartiment de les subvencions electorals no està tancat, per exemple, i ja fa mesos que la resolució d'assumptes ordinaris com aquest està encallada. Tots aquests aspectes sobrevolaran aquest dijous la reunió que el grup parlamentari celebrarà a Valls, avançada per l' Ara Una de les propostes que li van llançar els responsables de CCOO i UGT a Catalunya -Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament- en la reunió mantinguda dilluns a Palau va ser la recuperació de la mesa de diàleg social permanent , creada en època d'Artur Mas i que tan sols es va reunir una vegada. Torra es va obrir a convocar-la, tot i que encara no hi ha cap data sobre la taula. Aquesta trobada es podria celebrar, per exemple, en el marc del Pacte Nacional per la Indústria, que l'equip presidencial vol reactivar.El president tampoc ha tancat la porta a una gran taula de diàleg amb partits i entitats proposada per Xavier Domènech , el cap de files de Catalunya en Comú Podem. La prioritat de Torra, però, és primer posar en marxa un nou marc d'entesa amb Sánchez. "Fins que no es reuneixin, aquí no passarà res", sosté un alt dirigent parlamentari de JxCat. "La voluntat de diàleg ha de ser creïble, però per les dues bandes", avisa un responsable d'ERC. De moment, Torra centra més els esforços en la capacitat d'entesa que no pas en continuar el camí emprès -i aturat- el mes d'octubre.

