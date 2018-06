El govern espanyol no autoritza la reunió entre Felip VI i Torra

La Casa Reial ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la carta que li han enviat a Felip VI el president de la Generalitat, Quim Torra, i els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, en la qual demanaven al cap de l'Estat una reflexió sobre el seu paper en el procés i una negociació que acabi donant la paraula als catalans. I la resposta de Sánchez ha estat ràpida: no hi haurà trobada entre el monarca i el president, segons ha avançat La Vanguardia . Qualsevol qüestió política haurà de ser abordada, per tant, en la reunió que mantindran a principis de juliol el nou president espanyol i Torra.Segons han informat fonts de Zarzuela, l'escrit s'ha remès a Moncloa en compliment de l'article 64.1 de la Constitució, que estableix que "els actes del Rei seran referendats pel president del govern espanyol i, si escau, pels ministres competents ".Així, el cap de la Casa Reial, Jaume Alfonsín, ha enviat una carta al president de la Generalitat en què, per encàrrec del Rei, justifica la recepció de la seva missiva i l'informa de que aquesta se li ha traslladat al cap de l'executiu.

