Un milió d'euros per a 40 projectes d'atenció a col·lectius vulnerables a Catalunya

Un milió d'euros d'inversió i 40 projectes socials en marxa per ajudar a persones grans o amb algun tipus de discapacitat o malaltia. Aquest serà el balanç de la nova campanya social que ha engegat l' Obra Social la Caixa i que, tal com ha informat la mateixa entitat, aconseguirà arribar a gairebé 20.000 persones.La convocatòria anomenada Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a l’Envelliment, la Discapacitat i la Malaltia és la primera que es resol dins del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2018 i té un abast estatal. Consisteix a impulsar projectes amb una clara vocació d'ajut social Al conjunt de l'Estat, s'han desplegat 185 projectes seccionats amb una inversió total de 4,2 milions d'euros, i les persones beneficiàries creixeran fins a gairebé les 70.000.En aquest sentit, el president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé, ha expressat el seu agraïment a "tots els col·lectius" que "lluiten per una societat més inclusiva i igualitària", i ha reiterat el compromís de l’entitat per mantenir-se "fidel als valors fundacionals que procuren el progrés i benestar social de totes les persones, especialment aquelles que suporten una situació de major vulnerabilitat".

