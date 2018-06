Tardà avisa Sánchez: «No participarem en un diàleg en què no es pugui parlar de tot»

El Govern no entrarà en un procés de diàleg amb l'executiu espanyol en què no es pugui abordar la qüestió del dret a l'autodeterminació. Així ho ha avisat aquest dimecres al Congrés el portaveu d'ERC a la cambra, Joan Tardà, que ha asseverat que "només hi pot haver diàleg si es pot parlar de tot". "No participarem en un marc de diàleg en què no es pugui parlar de tot", ha insistit en una interpel·lació a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.Hores abans, Quim Torra havia deixat clar al Parlament que, en la reunió que mantingui amb Pedro Sánchez, li posarà damunt la taula la qüestió de l'autodeterminació . "Algunes coses no els agradarà escoltar-les i algunes coses no agradarà a nosaltres", ha apuntat en aquest sentit Tardà, que ha fet una metàfora sobre les reformes que planteja el PSOE: "No acceptarem que només es pot parlar de les reformes d'aquest vell edifici. Benvingut el debat de les propostes sobre les reformes del vell edifici, però nosaltres tenim dret a parlar de la propietat o la co-propietat de l'edifici".El dirigent republicà ha admès que Sánchez té "tot el dret d'intentar la reforma de la Constitució" o fins i tot el PSC pot intentar impulsar un nou Estatut que, si accepta la majoria de la ciutadania catalana, ha afirmat que ERC acatarà, però ha afegit: "Vostès també hauran d'acceptar el que digui el poble de Catalunya sobre alguna altra opció. El llistó és que es pugui parlar de tot, encara que sigui per constatar que en algunes qüestions estem molt allunyats". "Cal demostrar voluntat de tenir talla política i no caure en el regat curt ni en la mirada curta", ha afirmat.En aquest sentit, el republicà ha avisat que no deixaran prendre's el pèl i tornar-se "a posar en una garjola zapateril", però ha opinat que "un govern del PSOE suportat de Podem serà sempre més dialogant que un del PP suportat per Cs". Per això, ha subratllat que "la paraula diàleg és la paraula troncal",ja que "qualsevol pacte és el resultat d'un procés de diàleg".Citant el jurista Francisco Rubio Llorente, ha defensat que el referèndum és viable dins de la Constitució actual, fet que ha situat com "una gran oportunitat per resoldre el conflicte constitucional". "Espanya no té dret a retenir Catalunya en contra de la voluntat de la majoria dels seus ciutadans, perquè llavors estaríem parlant de dret de conquesta", ha subratllat, i ha insistit que "la diferència entre un govern despòtic i un de civil radica en el consentiment dels ciutadans"."La qualitat democràtica de l'estat espanyol depèn de com resolguin el conflicte constitucional entre Catalunya i l'estat espanyol", ha resumit, i en aquest sentit ha criticat l'aprovació de la proposició no de llei que van votar dimarts PP, PSOE i Cs en què rebutjaven qualsevol referèndum i defensaven la unitat de l'Estat. "On estan vostès, en quin escenari estan? No són capaços ni d'usar verbs propositius? Defensar-se de què, dels demòcrates?", ha recriminat als socialistes.En la rèplica, Batet no s'ha mullat sobre les demandes de Tardà, i s'ha limitat a constatar que "ningú no pot parlar de tots els ciutadans de Barcelona ni de Catalunya", ja que "la catalana és una societat plural en tots els seus aspectes, i en especial del polític". Ha admès que "és necessari el diàleg, per construir una perspectiva més àmplia i inclusiva sobre la realitat a Catalunya" i trobar "elements d'acord que redueixin la preocupació i augmentin els elements de consens", però sense massa concrecions.La dirigent del PSC ha criticat la via unilateral i ha demanat a la Generalitat que s'implica en la reforma autonòmica, però igualment ha alertat que "la preocupació per la situació política entre Catalunya i Espanya ha crescut", segons les enquestes, motiu pel qual ha receptat "lleialtat, confiança i respecte" com a pilars per construir un diàleg per recosir una "societat adolorida i fracturada fins i tot en la intimitat de les famílies" com la que afirma que és la catalana.Tot i això, dimarts vinent arribarà el moment de mullar-se, atès que es votarà la moció subsegüent a la interpel·lació, en què, tal com va avançar NacióDigital , ERC pretén segellar, a través d'un text curt, que el diàleg que abordin els governs català i espanyol ha de ser "sense renúncies ni concrecions". El PSOE -i la resta de grups- hauran de posicionar-se sobre aquesta qüestió llavors amb els seus vots.En una interpel·lació prèvia, l'exministra i diputada del PP Dolors Montserrat ha aventurat que Sánchez acabarà "claudicant" davant l'independentisme, però Batet li ha replicat que dialogar no és "cedir" i ha instant al PP a decidir si en aquesta nova etapa volen participar en la solució del conflicte polític català o seguir en la polèmica intentant captar vots. "Estem acostumats que qualsevol cosa que proposa el PSOE suposa un trencament del sistema, una subversió i una amenaça a l'Estat de Dret. Però a mi no em fa por parlar amb qui pensa diferent", ha deixat clar.

