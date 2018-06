Campions del diàleg

Quim Torra va arribar a la presidència de la Generalitat enmig de fortes acusacions de l'oposició de ser un etnicista i un intransigent. Per això en els seus primers passos s'ha ocupat de combatre aquesta imatge. Ha intentat obrir diàleg amb els comuns i amb Ada Colau, amb els sindicats i també amb el govern espanyol i el rei. Felip VI no vol parlar amb ell (com tampoc ho va voler fer amb Carme Forcadell primer i amb Roger Torrent després) i, d'acord amb la Moncloa, ho deixa tot en mans de Pedro Sánchez, que el rebrà el 9 de juliol . A diferència del que va passar el 3 d'octubre, ara el monarca diu que no vol fer política.Caldrà veure com entoma el president el menyspreu de Felip VI i si va o no divendres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona (ahir ja hi va ser). Si ho fa li pot costar fins i tot crítiques internes. Només cal recordar els retrets que fa uns mesos va rebre Roger Torrent per haver assistit a la inauguració del Mobile World Congress que presidia el rei.La reunió a la Moncloa servirà per ben poca cosa pel que fa a la resolució del procés. El govern de Sánchez està disposat a fer alguns gestos i reformes, però no a revisar el model territorial. Ni tan sols vol canviar el model de finançament, cosa que ja li està passant factura al País Valencià, on el tema monopolitza el debat polític. Ja no cal dir res sobre la seva disposició a normalitzar el dret a decidir . La interpel·lació d'ahir al Congrés de Joan Tardà, d'ERC, a la ministra Meritxell Batet va ser eloqüent i va servir als republicans per fixar posició.L'independentisme, però, ha de cremar de nou aquesta etapa. Ha d'estendre la mà i seure a la taula. Cal, de nou, fer evident a ulls de molts catalans -que podien estar legítimament esperançats amb el canvi a Espanya- que Sánchez no serà l'esperat punt d'inflexió. El president espanyol concedirà, a molt estirar, aixecar el peu de l'accelerador de la repressió, però no hi haurà avenços i intentarà que tot quedi (i es vagi dissolent) dins les parets del Parlament, com si fos només un "problema entre catalans". Ahir Miquel Iceta demanava acords polítics amplis, de dos terços, per buscar solucions. No és mala idea.Passa, però, que és vella. I és que això és el que es va fer amb l'Estatut de 2006. Es va aconseguir un ampli consens al Parlament, però la mateixa tarda que es va aprovar el PSC ja va anunciar que els socialistes l'esmenarien a la baixa a Madrid i es van situar ràpidament al costat del govern espanyol per retallar-lo de forma considerable. Quan els negociadors catalans visitaven els ministeris es trobaven els diputats del PSC esperant-los asseguts al costat dels ministres. Després, el TC faria la resta. Fora bo que Iceta aclarís (si li permet la feinada que tindrà el seu partit a governar Badalona amb tres regidors i l'inestimable suport de Garcia Albiol ) fins on el comprometran els possibles acords interns abans de posar-s'hi. Sobre les iniciatives de diàleg de Torra, llegiu aquesta informació d'. Sobre el diàleg amb l'Estat, també l'opinió d'



Sáenz de Santamaría va davant. Set seran finalment els aspirants a liderar el PP. Per ara, és l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, qui té més suports de notables del partit. Però aquest cop voten les bases i pot passar de tot. Pep Martí fa un retrat dels suports de cadascun dels aspirants que us ajudarà a situar-vos en la gran batalla a la dreta. Mentrestant, Rajoy va tornar ahir a treballar com a registrador de la propietat a Santa Pola. Va arribar tres quarts d'hora tard.

Ferran Casas i Manresa

La professora de dret constitucionalescrivia a El País un contundent article contra el pes en el debat i l'espai públic que té l'independentisme i el discurs antirepressiu que s'expressa amb els llaços grocs. Es valia d'unes desafortunades declaracions de Clara Ponsatí, que fa uns dies va afirmar que el Govern de Puigdemont (ella formava part de l'executiu i després de la candidatura del president) havia anat "de farol". Queralt lamentava que fora dels espais urbans, al rerepaís, la presència de l'independentisme sigui molt contundent: "Això s'explica segurament per la construcció ideològica de llarg recorregut de la qual molts no vam ser conscients", afirma. Potser abans d'aquesta malèvola construcció, cap allà als anys 70, s'estava millor que ara.El PSC va patir a Badalona fins al darrer minut. Ahir al matí, quan encara era alcaldessa,per parlar del traspàs. El socialista, però, va declinar tot argumentant que no mouria res fins que veiés que la moció de censura prosperava . És una prova de fins a quin punt la decisió estava en mans de Xavier García Albiol, que va jugar a mantenir amb l'ai al cor els socialistes fins al darrer segon. Vist en perspectiva, però, arribar a l'alcaldia haurà estat la part més fàcil per a Pastor, tenint en compte que ara haurà de governar amb només tres regidors de 27.Tal dia com avui de l'any 1992 moria a Sueca, al País Valencià, un dels referents de la nostra cultura i del nostre paisatge intel·lectual:. Havia nascut al mateix poble 70 anys abans i ell va ser qui, des de posicions d'esquerres i sobiranistes, va donar contingut a la idea moderna del País Valencià i dels Països Catalans. Va compaginar el seu activisme, que li va costar atacs feixistes, amb una àmplia producció literària i periodística. L'any passat, arran del vint-i-cinquè aniversari, El matí de Catalunya Ràdio va ser a Sueca, on Mònica Terribas va dirigir aquesta tertúlia fusteriana sobre la seva figura i el seu llegat El 21 de juny de 1882 va nàixer al Tarròs, al municipi urgellenc de Tornabous, el polític, que va ser president de la Generalitat entre 1933 i fins que el franquisme el va afusellar el 1940. Companys, advocat de formació, era un dels fundadors d'ERC i formava part de la seva facció més esquerrana i federalista. Això no li va impedir, però, proclamar l'Estat Català l'octubre de 1934 contra el govern de dretes de Madrid. L'efímera proclamació li va costar presó i la supressió de la Generalitat durant més d'un any, fins que el Front Popular va guanyar les eleccions i va tornar revifat. La tràgica mort de Companys després d'un judici que l'Estat no ha volgut anul·lar mai l'ha convertit en un dels mites del catalanisme malgrat que la seva presidència va ser discutida per la derrota militar. Aquí podeu veure el telefilm 13 dies d'octubre , que TV3 va emetre el 2015, sobre el seu judici.

