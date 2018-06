La dona del sospitós del crim de Susqueda contradiu la declaració del seu marit

La dona del sospitós del doble crim de Susqueda ha negat que Jordi Magentí la deixés sola durant dues hores al pantà el 25 d'agost, l'endemà de la desaparició de la parella del Maresme. D'aquesta manera ha contradit unes declaracions que el mateix Magentí hauria fet als Mossos d'Esquadra durant la investigació del cas.De fet, els investigadors apunten que el detingut podia haver aprofitat aquest lapse de temps per desfer-se de proves i objectes dels joves. La dona, que aquest dimecres ha declarat com a testimoni al Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, ha detallat que Magentí es va allunyar "uns 20 o 25 metres" però no va desaparèixer en cap moment.La testimoni també ha declarat que mai ha tingut por del suposat autor del doble crim i atribueix els dotze missatges enviats des del seu telèfon demanant ajuda a un virus o un troià informàtic.

