VÍDEO L'espanyolisme s'abraona contra una reportera de TVE per dir «presos polítics catalans»

.@sanchezcastejon propone recuperar el diálogo con la Generalitat y abrir una nueva etapa en Cataluña. Nos da más detalles Almudena Guerrero en el #TD1 https://t.co/CpUM13KEwl pic.twitter.com/8oGje2wbx0 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 19 de juny de 2018

¿"Presos políticos?" ¿Qué clase de basura periodística es esta en una TV pública estatal? — opositorMAC 🇪🇸 (@opositorMAC) 19 de juny de 2018

Sucumbir a la manipulación del lenguaje secesionista sólo se explica desde la falta de rigor periodístico o desde la connivencia política. Eso sí, con el dinero 💴 de todos los 🇪🇸 — Fund. José Antonio (@fundjoseantonio) 19 de juny de 2018

Se les olvidó a ustedes el lazo amarillo... — Chino de China (@unchinodechina) 19 de juny de 2018

Qué vergüenza Almudena Guerrero, ya teníamos a tv3 para insultarnos. Ahora desde tve también os sumaréis? — roger 💃 (@rogercorcho) 19 de juny de 2018

Presos politicos (sic) ... esta es la nueva TVE de lameculos y palanganeros — 🇪🇸VictorF1 (@g3of1) 19 de juny de 2018

Que @telediario_tve hable de “presos políticos catalanes” es una vergüenza y deberían poner a esta gente en la calle. https://t.co/m6KdUbvXm6 — Miguel Calvo Paniego (@MiguelMioCid) 19 de juny de 2018

Ahora si,a ver si con tve del lado nazi la gente abre los ojos y empieza a pedir quitar las máquinas de manipulacion mediatica que nos cuesta ese dinero que nos quitan para servicios sociales o lo que nos piden de mas en impuestos.

Sois Goebbels: @sanchezcastejon y @quimtorra — sergio Hernández botifler (@Abatador) 19 de juny de 2018

Presos políticos??? Pase lo del publireportaje del presidente no electo, pero esto ya es el colmo y con dinero de todos los españoles. Otra cadena mas para no sintonizar. Periodismo basura.👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻 — Chamaeleo Chamaeleon (@malbarran75) 19 de juny de 2018

Por favor, digan al editor y director del telediario que en España no hay presos políticos. Que vergüenza. La ciudadanía espera unas disculpas y rectificación. — Gonzalo Arnal (@gonmusic_es) 19 de juny de 2018

La reportera de TVE, Almudena Guerrero, "ha admès" que hi ha presos polítics a les presons espanyoles. Va ser durant una connexió en directe de valoració de com s'havia viscut a la Moncloa l'entrevista que la televisió pública espanyola va fer a Pedro Sánchez . Allà, el nou president espanyol va obrir la porta al diàleg amb la Generalitat i a obrir una nova etapa amb Catalunya, a més de no descartar un acostament dels polítics fins a presons catalanes.“Un dels titulars de la nit va ser la intenció d’esgotar la legislatura; un altre la reunió amb el president de la Generalitat a principis de juliol”, va començar Guerrero, abans d'explicar que pot ser que acabin de concretar la data aquest divendres a Tarragona. És llavors quan se li escapa: "Preguntat sobre el possible trasllat dels presos polítics catalans, diu que un cop hagi conclòs la instrucció seria el més raonable perquè estiguin a prop de les seves famílies i els seus lletrats”.El vídeo, que van compartir a través d'una piulada els Informatius de la cadena, va rebre ràpidament desenes de comentaris criticant que ja hagin "sucumbit" al relat independentista o fins i tot al socialista. D'altres en demanen directament l'expulsió de la cadena pública espanyola.

