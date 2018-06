TV3 comença a respirar després dels entrebancs de Montoro

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat aquest dimecres la reversió parcial del pla de contenció de la despesa i les inversions per a l'exercici 2018 després que el Govern hagi acordat autoritzar la transferència pressupostària a la CCMA per un import de 20,4 milions euros. Segons un comunicat de la Corporació, aquesta aportació econòmica permetrà atendre la despesa sobrevinguda provocada per la nova crisi de l’IVA, arran de la modificació de la Llei, de 8 de novembre de 2017. El pla de contenció havia fixat inicialment una necessitat màxima d'estalvi de 39,5 milions, però la nova situació pressupostària, ha explicat la CCMA, "permet recuperar part dels projectes, les inversions i les contractacions de continguts que havien quedat afectades inicialment".L'equip de direcció de la CCMA ha anunciat que presentarà la pròxima setmana al Consell de Govern una proposta dels projectes de continguts i de les prioritats d'inversió que hagin de ser ateses, amb l'objectiu de mantenir el nivell d'una programació de qualitat i referència informativa per a les pròximes temporades de Catalunya Ràdio i TV3.Com ha explicat la Corporació, el conjunt de mesures de reducció de la despesa que conformaven el pla de contenció ja s'havien plantejat com a revisables des del primer moment per adaptar-les a l'evolució de la situació pressupostària.

