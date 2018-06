VÍDEO Kilian Jornet reapareix a l'espectacular Marató del Mont-Blanc

Kilian Jornet tornarà a penjar-se un dorsal a la Marató du Mont-Blanc el pròxim 1 de juliol, tres mesos després de la fractura de peroné que va patir a la Pierra Menta , una carrera d'esquí de muntanya per etapes que es disputava a Arêches-Beaufort a la regió de Beaufort (Savoia), als Alps francesos.En les últimes setmanes Jornet ja ha començat a córrer amb bones sensacions i aquesta primera prova de la temporada, de 42 km i 2.780 m de desnivell positiu –que forma part de les Golden Trail Series –, li servirà de test per a avaluar el seu estat i veure com reacciona la cama. A partir d'aquí valorarà la seva participació en més curses, en funció de les sensacions i de com es trobi.Si tot surt bé i sempre amb precaució, Jornet té la intenció de participar en un principi en distàncies més curtes com la Skyrace Comapedrosa (21 km), la Sierre Zinal (31 km) o el Trofeu KIMA (52 km) i acabar amb el Salomon Ring of Steall Skyrace (28 km) al setembre. Segons com evolucioni la recuperació es plantejarà participar en una cursa de llarga distància com la Ultra Trail del Mont-Blanc."Després del Mont-Blanc i de veure com reacciona la cama, m'agradaria competir en les Golden Trail Series, amb Sierre Zinal i Ring of Steall, em fa molta il·lusió competir amb tants grans atletes. I també en algunes de les curses de Skyrunning com Comapedrosa, Trofeu KIMA i Limone. Finalment, si la recuperació va bé i puc sumar més quilòmetres en les meves cames, m'agradaria fer un ultra com UTMB al final de la temporada", ha declarat Jornet.Amb motiu de les Golden Trail Series Kilian Jornet ofereix consells en una sèrie de vídeos per afrontar cadascuna de les carreres. En aquesta ocasió dóna alguns trucs per a tots aquells que participin a la Marathon du Mont-Blanc, igual que va fer en el cas de Zegama. Tots els vídeos es podran veure en aquest enllaç

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)