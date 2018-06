MAPA Barcelona estrena aquest dilluns tres línies més de la nova xarxa de bus

Els principals canvis a la xarxa de bus d'aquest juny - D50 (Paral·lel - Ciutat Meridiana): línies de referència 24 (es modifica, perdent el tram entre el Paral·lel i Pl. Catalunya) i 50 i 51 (s'eliminen). Una part de la 50 es converteix en el nou 52 (Collblanc - Pl. Catalunya).



- V9 (Poble-sec - Sarrià): línies de referència 41 i 66 (se suprimeixen).



- V33 (Fòrum/Campus Besòs - Santa Coloma): línies de referència 42 i 143 (queden substituïdes)



- També es canvia la línia 60 (Besòs Verneda - Av. d'Esplugues) amb un nou traçat per Via Trajana i el carrer Santander. Deixa de passar pel carrer Extremadura i pel Balmes de Sant Adrià.

Barcelona aprofita que enguany ja s'ha acabat el curs escolar per posar en marxa aquest dilluns tres línies més de la nova xarxa de bus . Es tracta de la D50 (Paral·lel-Ciutat Meridiana), la V9 (Poble-sec-Sarrià) i la V33 (Fòrum/Campus Besòs-Santa Coloma). Aquesta nova fase del desplegament de la xarxa suposa eliminar sis de les línies existents (41, 42, 50, 51, 66 i 143), modificar-ne tres (24, 60 i la B23) i crear-ne una de nova, el 52 (Pl. Catalunya-Collblanc), que cobreix una part del recorregut que feia el 50, i el B21 a Sant Adrià de Besòs. L'extensió de la nova xarxa es culminarà a la tardor amb les cinc línies que falten.Les freqüències de les tres noves línies de la nova xarxa és d'un bus cada vuit minuts els feiners entre les 7.00 i les 21.00 h. La D50 (Paral·lel-Ciutat Meridiana), que no apareixia en els dibuixos inicials de la nova xarxa i que es crea després d'un procés de participació ciutadana, és un eix diagonal que se superposa en gran part a les línies existents 50 (Collblanc-Trinitat Nova) i 51 (Pla de Palau-Ciutat Meridiana), que se suprimeixen. Tot i això, una part de la 50 es converteix en la 52.El 24 –un bus popular entre els turistes per anar al Park Güell i que arriba fins al Carmel- s'escurça per evitar l'encavalcament de part del recorregut, i deixa de fer el recorregut entre el Paral·lel i la plaça de Catalunya, cosa que suposa incrementar un 15% la capacitat. La decisió ha provocat la queixa de veïns del Carmel, que tenien el truc d'agafar el bus alguna parada abans de la plaça de Catalunya per assegurar-se tenir-hi un lloc.Pel que fa a la V9 (Poble-sec-Sarrià), és un eix vertical que substitueix el 41 (Pl. Catalunya-Francesc Macià) i el 66 (Pl. Catalunya-Sarrià). Transcorre de pujada pel carrer Entença i de baixada per Viladomat, per encaixar amb el disseny de les futures superilles. Per primera vegada el transport públic cobreix el sector de les Tres Torres i la Bonanova entre la Via Augusta i l'avinguda d'Esplugues, a través de Calatrava, Iradier i Anglí.L'eliminació del 41 també ha generat queixes al barri de Sant Antoni, on han recollit més de 4.000 firmes contra la decisió de suprimir aquesta línia i les han lliurat a l'Ajuntament. "Quan una cosa va bé, no s'ha de tocar", defensa la Sara, una membre de la Plataforma Salvem el 41. Es queixa que els governants "quan pugen a dalt, els posen un cotxe amb xòfer i s'obliden de tot", però els treballadors han de poder desplaçar-se als hospitals o dur els fills a l'escola."Ens deixen totalment desemparats", avisa la Montse, una altra membre de la plataforma. El bus era d'utilitat per connectar el CAP de Manso i l'Hospital del Sagrat Cor, ressalta, i avança que pensen seguir mobilitzant-se malgrat que al Districte de l'Eixample ja els han traslladat que "no estan disposats a res". A més, critica que cada parada del V9 costa 6.000 euros, i havent-hi ja les del 41 creu que aquests diners es podrien destinar a col·lectius amb necessitats, com els desnonats.En relació a la V33, implica eliminar el 42 (Besòs Verneda-Santa Coloma) i el 143 (La Pau-Sant Adrià). Es tracta d'un altre eix vertical que segueix el traçat del 42, i la part baixa coincideix en bona part amb el 143. De manera coordinada i simultània es duu a terme una reorganització del servei d'autobús en l'àmbit de Sant Adrià de Besòs que comporta la creació de la línia urbana B21 (Besòs/Verneda-avinguda de la Platja) i la modificació de la B23, totes dues de l'operador Tusgsal. També es fan canvis al bus 60 i alguns menors al V5 i al 67. Les modificacions s'acompanyen d'altres millores, com nous carrils bus.Les tres línies de la nova xarxa de bus que es posen en marxa aquest juny s'afegeixen a les 20 en funcionament, que ja registren 369.000 validacions diàries. Són la D20, H6, H12, V7 i V21 (posades en marxa l'octubre del 2012); H8, H10, H16, V3 i V17 (novembre del 2013); H14, V15 i V27 (setembre del 2014); H4, V11, V13 (febrer del 2016) i D40, V5, V29 i V31 (novembre del 2017). Amb les tres línies s'arribaran als 390.000 viatgers al dia, i ja suposaran gairebé el 53% dels usuaris que registren els autobusos de TMB.Les altres cinc línies que s'implantaran a la tardor, i que completaran el desplegament de la nova xarxa de bus, seran l'H2 (Av. d'Esplugues-Trinitat Nova), V1 (Districte Granvia l'Hospitalet-Av. d'Esplugues), V19 (Barceloneta-Pl. Alfons Comín), V23 (Nova Icària-Can Marcet) i V25 (Poblenou-Horta). D'aquesta manera, l'autobús de la capital catalana quedarà configurat amb 98 línies: 28 de la nova xarxa, 43 convencionals o complementàries i 27 de proximitat i bus de barri. Encara resta pendent millorar les freqüències del cap de setmana, i per ara el govern d'Ada Colau rebutja crear un nou bus que enllaci tota l'avinguda Diagonal des dels extrems. La seva aposta segueix sent pel tramvia encara que el ple l'hagi rebutjat

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)