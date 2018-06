Els nazis es passen a Google Plus després de ser expulsats de Facebook i Twitter

Nazis i altres grups ultres s'han passat a Google Plus després de ser expulsats d'altres xarxes com Facebook i Twitter, segons ha informat The Independent. Google ha reconegut el problema i ha admès que ha de combatre aquesta situació de la millor manera possible.En declaracions al diari britànic, un portaveu de la companyia ha explicat que han posat equips per abordar correctament la qüestió. "Tenim polítiques clares contra continguts violents o relacionats amb organitzacions terroristes, i quan es violen prenem mesures ràpidament", ha assegurat, i ha afegit que es comprometen "a fer-ho bé".Google Plus era la gran aposta de Google per competir amb les xarxes socials més potents -Twitter i Facebook, principalment-, però fins ara ha estat un fracàs tant pel que fa a nombre d'usuaris com a influència.

