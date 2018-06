L'estafador «seductor» de l'Eixample diu ara que és víctima d'una «venjança»

L'advocat de l'anomenat estafador "seductor de l'Eixample, David Peña, ha assegurat que el seu client és víctima de la "venjança" de la seva exparella, quan aquesta va descobrir que ell tenia amants. Tal com ha dit aquest dimecres a la sortida del judici, durant la primavera del 2016 la seva exparella va engegar una pàgina web per denunciar-lo.En declaracions als mitjans després d'un judici per estafa al jutjat penal 1 de Barcelona, l'acusat ha descrit la seva situació de salut, i ha dit: "Estic en tractament fa temps, emocionalment estic una mica alterat, però tranquil". El seu advocat ha explicat a la premsa que ara "és imprescindible demostrar les greus seqüeles" que ha patit el seu client des de llavors, perquè la dona ha estat instigadora de la macrocausa contra ell.Ara, la defensa vol aportar l'historial mèdic en els diferents judicis -acumula 25 denúncies per estafa- per demostrar que "a partir de llavors, ell ha sofert una situació de deteriorament intel·lectual i cognitiu". De fet, el segon judici previst per a aquest dimecres s'ha suspès a l'espera d'un informe forense sobre el seu estat mental.L'advocat ha explicat que a partir d'ara el seu bufet li portarà totes les causes i que preveuen fer una roda de premsa a finals de juliol una vegada hagin ordenat la informació de tots els procediments. En aquest punt, ha negat que el seu client sigui un estafador o un delinqüent: "Tot això esclata perquè la seva exparella descobreix que ell té altres amistats en xarxes socials i hi ha una plataforma d'afectades que van contra ell".

