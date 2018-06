Barcelona rectifica i reobre la platja de l'Eixample

L'Ajuntament de Barcelona ha fet marxa enrere a la seva decisió de no habilitar més als estius la platja de l'Eixample i la reobre aquest dimarts. Es tracta d'una piscina pública amb una petita zona de sorra que cada any després de Sant Joan es posava en marxa als Jardins de la Torre de les Aigües, al número 56 del carrer Roger de Llúria. El consistori havia optat enguany per no renovar la concessió a l'associació que la gestionava després de les queixes reiterades d'una veïna per soroll, però ha acabat rectificant.No obstant això, la platja incorpora algunes limitacions per disminuir el soroll que fan els banyistes, segons han detallat fonts municipals. L'horari s'ha reduït i la piscina funciona aquest estiu de 10.30 h a 18.30 h excepte els dilluns, que roman tancada . L'aforament màxim s'ha rebaixat fins a 200 persones, i no hi poden anar els casals d'estiu ni s'hi poden celebrar festes d'aniversari. La platja estarà oberta fins al 7 de setembre. L'entrada general val 1,55 euros, la de famílies nombroses i monoparentals, 0,70 euros,i és gratuïta per a menors d'1 any i majors de 65.Segons el consistori, feia temps que una veïna es queixava que havia de suportar soroll a casa seva durant els estius per la presència de banyistes. L'any passat l'Ajuntament va mesurar el soroll i va descobrir que estava per sobre dels límits que estableix la normativa, que ha canviat molt en relació als anys 80, raó per la qual havia decidit no renovar la concessió. ERC i el PSC van reclamar al govern d'Ada Colau que rectifiqués , i finalment aquest estiu torna la Platja de l'Eixample, que funciona des del 1987.Una altra de les piscines clàssiques dels estius barcelonins, el llac del Parc de la Creueta del Coll del districte de Gràcia, no s'obre aquest diumenge de Sant Joan com s'havia previst. El motiu és que s'han endarrerit les obres de manteniment que s'hi estan executant, però es preveu que els pròxims dies estiguin enllestides i que es pugui obrir la instal·lació amb normalitat. L'any passat el llac va haver-se de clausurar uns dies per aquestes mateixes dates pels vidres que es van trobar al fons de la piscina i que van causar ferides lleus en sis persones El llac té 2.700 metres quadrats de superfície, una fondària màxima de 60 centímetres i un aforament de 840 persones. La previsió municipal és obrir el llac fins al 8 de setembre de dilluns a diumenge de 10.00 h a 20.30 h. L'entrada individual costa 2,35 euros; la de família nombrosa o monoparental, 1,10, i la de casals, 1,85. L'abonament de deu sessions s'eleva a 17,70 euros, mentre que el lloguer de gandula val 1,65 per mig dia i 2,75 pel dia sencer.

