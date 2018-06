Meritxell Serret, a disposició de Maragall per ser delegada del Govern a Brussel·les

L'exconsellera exiliada d'Agricultura, Meritxell Serret, encara "no té cap oferta formal" per ser la nova delegada de la Generalitat a Brussel·les però està "a disposició" del Govern "pel que faci falta", segons han confirmat fonts del seu entorn a l'ACN. Serret, que viu a la capital europea des de finals d'octubre, és el principal nom sobre la taula del conseller Ernest Maragall per substituir Amadeu Altafaj en el càrrec, segons han avançat mitjans com El Nacional i ha pogut confirmar l'ACN.Tot i que fonts del departament d'Exteriors asseguren que "no hi ha cap proposta oficial ni res decidit" sobre qui encapçalarà la delegació davant de la Unió Europea, el nomenament està gairebé decidit tot i algunes reticències inicials. Serret, expliquen fonts properes a l'exconsellera, assumirà qualsevol encàrrec que li ofereixi el Govern, si li arriba aquesta oferta formal, així com ja va acceptar liderar l'oficina d'ERC a Brussel·les o participar, de la manera que fos convenient, en el futur Consell de la República.D'altra banda, l'exdelegat a París, Martí Anglada, no serà restituït. Tot i que des de la conselleria apunten que estan en "converses" amb ell, l'ACN ha confirmat que l'experiodista no ha rebut cap oferta alternativa clara. Una de les opcions que se li planteja seria la de ser un "enviat especial" en una zona geogràfica sense determinar. Amb tot, la figura dels enviats especials no es contemplen a Exteriors fins a la segona o tercera fase de recuperació del departament, d'aquí uns mesos.La no restitució d'Anglada al capdavant de la delegació de París s'interpreta des d'alguns entorns propers a Exteriors com l'obertura d'una "caixa dels trons". Oficialment, Anglada no tornarà a ser delegat a París perquè la capital francesa no és en la primera ronda de reobertures de delegacions, sinó a la segona, durant la qual es preveu seleccionar els delegats a través de concursos públics.Amb tot, que París, seu d'organitzacions internacionals com la UNESCO o l'OCDE, no reobri durant la primera tongada ha generat certa incomprensió entre antics treballadors. Segons han indicat algunes fonts, la sortida d'Anglada es vincula a la seva participació a la llista electoral de JxCat com a independent i al seu suport públic, durant la campanya, al president destituït Carles Puigdemont. Davant del possible nomenament de Serret i la situació d'Anglada, fonts del Govern han mantingut a l'ACN que "mai" comenten nomenaments o cessaments abans que es facin però que, en qualsevol cas, "la restitució és un eix rector" del govern de Quim Torra.

