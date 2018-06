VÍDEO Un canal franco-alemany es fa ressò de la cuina de la Garrotxa

El canal de televisió franco-alemany Arte ha estrenat recentment un vídeo sobre la cuina de la Garrotxa , centrat en la tasca que fa l'artesa de la carn de porc Fermí Corominas, de la granja Mas Corominas de Begudà, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que podem trobar habitualment a la plaça Mercat d'Olot contant les delícies dels seus porcs Duroc.El reportatge –signat pel realitzador alemany Claus Wischmann–, es pot escoltar en francès o alemany (amb subtítols en castellà), i també inclou una pàgina web (només en francès) on s'expliquen fil per randa les receptes culinàries que apareixen en la filmació: el llom de porc amb taronja, les patates d'Olot i la coca de llardonsEl breu text que acompanya el vídeo manifesta que Corominas "cria els seus propis porcs i perpetua una llarga tradició culinària local amb la seva botifarra de porc amb all. La seva esposa és especialista en les "patates d'Olot", croquetes de patata farcides de carn de porc i au, amanides amb canyella i espècies".

