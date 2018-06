El jutge degà de Madrid posa entrebancs a la citació de Bèlgica a Llarena

El jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, no cursarà, “per improcedent”, la petició de la justícia de Bèlgica perquè comuniqui al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva citació pel 4 de setembre davant d'un tribunal d'aquest país per prestar declaració . El motiu de la citació a Llarena és una demanda que van interposar contra ell el 5 de juny l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que estan a Brussel·les i Escòcia per suposada parcialitat de Llarena. El degà no entrarà en valoracions i donarà una resposta estrictament jurídica al tribunal belga, entenent que la seva sol·licitud “no escau”.Segons ha avançat El País, les raons de Viejo són que un jutge instructor com Llarena, quan està en l'exercici de la seva funció, es constitueix en un poder de l'estat en l'exercici de la seva jurisdicció i actua en el marc de la sobirania espanyola. Això suposa que un jutge europeu no pot valorar la instrucció feta per un col·lega comunitari a petició dels acusats i que l'acció d'un poder de l'estat no es pot perseguir per la via civil.El degà de Madrid rebutja la petició belga basant-se en el reglament 1397 de l'any 2007 del Consell d'Europa sobre notificacions judicials en l'àmbit comunitari. I conclou que la petició vulnera la normativa i que, per tant, “no hi ha lloc per a la citació”. La justícia belga també ha fet arribar la cita del 4 de setembre al Tribunal Suprem. La petició permet a Llarena declarar, si ho desitja, per una altra via aliena a la presencial a Brussel·les. El jutge espanyol no té cap previsió de presentar-se a aquesta cita, segons fonts del Suprem.La negativa del degà dels jutges de Madrid a donar curs a la citació de Llarena pot ser recorreguda per la justícia belga davant d'instàncies judicials superiors espanyoles.

