Patrícia Plaja i el «FAQS», premiats a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

Laura Rosel, a FAQS Foto: TV3

La Federació d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals ja ha fet públics els guanyadors de la propera edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que se celebrarà el pròxim 27 de juny a l’Espai Endesa de Barcelona. Els guardonats han estat la periodista Patrícia Plaja, que s'ha endut el Premi Comunicació; el programa FAQS de TV3, guardonat amb el Premi Societat; El Setmanari de l'Alt Empordà, Premi a la Millor Publicació de Premsa Comarcal; la revista El Món d’Ahir, guardonada amb el Premi a la Millor Revista; el digital esportiu eltravesser.cat, Premi a la Millor Publicació Digital, i el diari escocès The National, guanyador del Premi Cultura.Els editors de premsa, revistes i mitjans digitals han premiat la periodista Patrícia Plaja amb el Premi Comunicació per la gestió de la comunicació dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona com a responsable de comunicació del cos de Mossos d'Esquadra, "un model innovador i capdavanter de la gestió de la comunicació d’una força de seguretat, apropant-la a la ciutadania sense estridències ni excessos".En l'apartat dels mitjans de comunicació, el programa FAQS de TV3 ha estat guardonat amb el Premi Societat per l’impacte que ha tingut en la societat un programa de televisió que ha contribuït a informar els telespectadors i, a més, obrint a l'anàlisi social i política una franja horària fins aleshores reservada a les cadenes estatals, "amb un format fresc i original, on totes les veus hi són representades".El Premi a la Millor Publicació de Premsa Comarcal ha recaigut sobre el 'Setmanari de l’Alt Empordà', un mitjà amb 40 anys de trajectòria, del qual els editors destaquen la seva "professionalitat i rigor i el lideratge en un territori on hi conviuen diversos mitjans de comunicació". En aquesta categoria, també s'ha fet una menció especial a la revista 'L’Om' "per haver fet amb èxit el traspàs generacional d’una capçalera històrica amb un equip jove i amb empenta".La revista 'El Món d’Ahir' ha guanyat el Premi a la Millor Revista "per la seva aposta per revaloritzar el paper amb un producte pensat i dissenyat per entrar pels sentits", una revista d’història d’autor amb un disseny "cuidat i uns continguts amb firmes de prestigi". En la categoria de la revista també es fa una menció especial a 'Namaka' per haver iniciat una revista infantil "que trenca motlles en la manera com arriba als infants".D’altra banda, el digital esportiu eltravesser.cat ha rebut el Premi a la Millor Publicació Digital per la seva tasca com a altaveu del futbol amateur a l’Alt Camp amb el seguiment de la Tercera Divisió fins a Tercera Catalana.Finalment, el diari escocès The National s'ha endut el Premi Cultura "com a exemple d’un mitjà internacional implicat i compromès amb els drets i les llibertats de Catalunya" i la seva cobertura informativa del període social i polític que viu Catalunya.

