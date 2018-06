El Moianès ja té oficina policial dels Mossos d'Esquadra

Aquest dimecres ha entrat en funcionament l'oficina policial del cos de Mossos d'Esquadra al Moianès, que depèn de l'Àrea Bàsica Policial del Bages. Les dependències estan ubicades a la planta baixa de l'Ajuntament de Moià i seran compartides amb la Policia Local del municipi.Els mossos donaran servei de proximitat als deu municipis de la comarca del Moianès: Moià, Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, L'Estany, Granera, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d'Oló. Per la seva banda, la Policia Local de Moià continuarà donant servei dins el territori del municipi i donarà suport a les actuacions dels Mossos quan sigui necessari.Les dependències, ubicades al carrer de les Joies número 32 de Moià, consten d'una sola planta amb una recepció conjunta per als dos cossos policials i una oficina d'atenció al ciutadà on es recolliran les denúncies.L'oficina estarà oberta tot l'any en la franja horària de les 7.00 a 23.00 hores i donarà un servei de proximitat a la ciutadania que permetrà donar una resposta policial més ràpida i eficient a la comarca. Fora d'aquest horari el servei es cobrirà des de la comissaria de Manresa.Aquest migdia l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, i el director dels Serveis Territorials d'Interior de la Catalunya Central, Eduard Freixedes Plans han visitat les esmentades dependències.

