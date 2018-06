VÍDEO Justo Molinero pica el crostó a Felip VI i llança un missatge a Torra

.@justomolinero a #lanita8tv "Que el rei la va cagar després de l'1 d'octubre, si, però si @QuimTorraiPla no va als Jocs del Mediterrani farà el mateix que @InesArrimadas que no vol entrar al Palau de la Generalitat" pic.twitter.com/PyJ6TPxu8X — La Nit a 8tv (@LaNitA8tv) 19 de juny de 2018

.@justomolinero ha demanat de poder veure Oriol Junqueras. I atenció al missatge que creu que li ha de dir @QuimTorraiPla al Rei Felip VI sobre Urdangarin. #8aldia pic.twitter.com/1RC9Iv5te1 — La Nit a 8tv (@LaNitA8tv) 19 de juny de 2018

El popular locutor de Ràdio Teletaxi Justo Molinero va participar aquest dimarts al vespre al programa La nit a 8tv. Una de les seves capacitats és la facilitat amb què dona titulars, un fet que li ha permès, al llarg dels anys, ser una de les veus més escoltades de la ràdio catalana. I en aquesta ocasió no va voler deixar escapcar l'oportunitat de criticar el discurs que Felip VI va fer després del referèndum a Catalunya."Que el rei la va cagar després de l'1 d'octubre, hi estem totalment d'acord. Segurament, si hagués de tornar a fer aquest sermó, no el faria", explica Molinero, però té un record també per a Quim Torra i la seva voluntat de plantar el monarca a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona. "El que Tarragona ha patit per tenir els Jocs del Mediterrani no ho sap ningú. Perquè ara vingui el president de la Generalitat a dir que no hi anirà. Està fent el tonto".El mateix Molinero situa aquest gest de Torra a l'altura del d'Arrimadas, que va negar-se a visitar-lo al Palau de la Generalitat perquè hi havia el llaç groc a la façana exterior. "Doncs escolti, entri per la porta del costat que no té llaç", li indica.A banda, també prega a Torra que li demani al rei com ha aconseguit que el seu cunyat, Iñaki Urdangarin, estigui en una presó amb unes condicions tan bones, mentre que "la meva gent" tingui tantes dificultats per ser visitada. Tot seguit, critica que fa dos mesos que intenta anar a veure el vicepresident Oriol Junqueras, amb qui van fer un llibre converses conjuntament i amb qui té una bona relació. "Porto dos mesos esperant que em diguin que hi vagi. Pitjor que fer una autopista nova. M’han dit que sí però suposo que han de mirar el meu carnet d’identitat, el compte bancari, el meu tarannà i llavors ja...", rebla.

