La Fiscalia s'oposa a l'arxivament de la causa contra els professors de la Seu i insisteix en el delicte d'odi

La Fiscalia de Lleida ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'acte de l'Audiència de Lleida que arxiva la causa penal contra vuit professors de La Seu d'Urgell (Alt Urgell) que van ser acusats d'un delicte d'incitació a l'odi per la manera en què van parlar als seus alumnes de l'actuació de policies i guàrdies civils l'1-O.Fonts de Fiscalia han assegurat que consideren que la instrucció no està acabada i que l'Audiència Provincial ha actuat precipitadament arxivant la causa, perquè hi ha pendent un informe pericial dels menors.L'acte de l'Audiència Provincial de la setmana passada assenyalava que els fets denunciats no són constitutius de delicte i arxivava la causa fins i tot de la directora de l'escola La Salle, que no havia presentat recurs a l'acte del jutjat d'instrucció que va iniciar les investigacions.Segons l'Audiència, les persones investigades han vingut sostenint que de cap manera han intentat inculcar ideologia política als seus alumnes i una d'elles va precisar que a cap moment els va dir als seus alumnes que la Guàrdia Civil fos dolenta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)