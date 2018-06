Més de 300 equips, 17 països i tres continents, les xifres de la Granollers Cup d'handbol

Nens jugant a handbol durant una Granollers Cup Foto: Granollers Cup

Aquest dimarts al vespre es va presentar a l'Ajuntament de Granollers la 20a edició de la Granollers Cup , el torneig internacional d'handbol base que es farà del 27 de juny a l'1 de juliol. Hi participaran més de 5.100 jugadors i jugadores de fins a 20 anys d’arreu del món i competiran a Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i Vilanovadel Vallès. Els joves, allotjats a escoles, càmpings i hotels ompliran els carrers de la ciutat amb la il·lusió de competir en el torneig d’handbol base més important del sud d’Europa.Enguany es manté la participació internacional (106 equips) i catalana (185 equips) mentre que la nacional ha disminuït en 15 equips: en aquesta ocasió hi haurà 48 equips de la resta de comunitats autònomes. Mantenint la tònica de les altres edicions, la categoria on hi ha més inscrits és la cadet, amb 123 equips femenins i masculins, seguida per la categoria Infantil, amb 80 equips participants.També destaca la participació femenina: representaran un 44% de les jugadores, una de les xifres més paritàries de la història d'aquesta competició.

