​Barcelona emprendrà mesures contra la violència a les manifestacions ultres

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres emprendre noves mesures contra les manifestacions violentes de l'extrema dreta. En concret, la proposta acordada insta el consistori i el Departament d'Interior de la Generalitat a implementar "les mesures de seguretat i ordre públic suficients" perquè els grups ultres no duguin a terme accions violentes en el marc d'activitats i manifestacions autoritzades, i examinar "escrupolosament" les sol·licituds per fer activitats i les comunicacions de marxes i concentracions "per, si és el cas, procedir a la seva no autorització".El novembre de l'any passat el consistori ja va aprovar que no atorgaria permisos d'ocupació de la via pública als partits i entitats d'extrema dreta que es manifestessin als carrers de la capital catalana, a proposta de la CUP. A la pràctica aquesta iniciativa no permet impedir les manifestacions d'ultres, perquè la llei només exigeix informar prèviament la Conselleria d'Interior sobre el fet que s'ha organitzat una manifestació, de manera que l'únic efecte que podia tenir era impedir, per exemple, que s'autoritzi la col·locació de tarimes o grans pantalles en aquests actes.La iniciativa que s'ha debatut aquest dimecres s'ha aprovat en una Comissió de Presidència extraordinària que han forçat el Grup Demòcrata –el PDECat-, ERC i la CUP, després dels incidents que es van produir el 27 de maig pel llaç groc penjat al balcó de l'edifici consistorial . El text, que ha estat transaccionat, ha prosperat amb el suport dels tres grups sobiranistes, a més del regidor no adscrit (de Demòcrates) i del govern d'Ada Colau, mentre que Ciutadans, el PSC i el PP han votat en contra. Aquests tres grups no hi han donat suport perquè amb la proposta no s'ha condemnat tot tipus de violència.La proposició incorpora la condemna de "totes les agressions violentes" que s'han produït des del 8 de setembre "contra un moviment democràtic i no violent", en referència a l'independentisme. A més, mostra la solidaritat i la voluntat de donar suport legal a tots els barcelonins que han estat víctimes de la violència, "tant d'agressions per part d'altres ciutadans o ciutadanes, com per part dels aparells de l'Estat", i s'insta el Parlament i el consistori a denunciar els casos de violència a la Fiscalia i els jutjats, i les institucions internacionals, a més del paper de l'Estat.Jordi Martí (PDECat) ha reclamat que "s'acabi amb la impunitat" dels ultres, i espera que el nou context polític a Catalunya i l'Estat contribueixi a fer-ho possible. Jordi Coronas (ERC) creu que des de l'independentisme "es poden fer accions reprovables, però es fan a diferent escala", i ha defensat que la Generalitat no hauria d'autoritzar les marxes d'extrema dreta. Maria Rovira (CUP) ha advertit que els ultres "es manifesten i actuen amb impunitat", i ha lamentat que no hi ha "cap mesura" per part dels cossos policials ni política que freni l'augment de les amenaces al carrer.Rovira ha considerat que accions com la del diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa de retirar un llaç groc d'un escó del Parlament "dona ales, cobertura i legitimació" a les agressions. La líder de Ciutadans a l'Ajuntament, Carina Mejías, ha retret a la cupaire que voldria posar-li "la mordassa" a Carrizosa, i ha agregat: "Aquí es tracta de condemnar tots aquells que no pensen com vostè". Per a ella, s'ha trencat l'acord de la Junta de Portaveus de rebaixar la tensió després dels fets del 27 de maig . També Coronas ha acusat Cs de ser "instigadors" de la violència amb el seu discurs, i pel que fa al PSC, de ser "còmplices" per manifestar-se amb Cs i el PP.Carmen Andrés (PSC) ha afirmat que condemnen "totes les violències", i ha justificat que no hagin donat suport a la proposta acusant els grups que l'han presentat de "portar de nou la defensa dels seus interessos independentistes". Javier Mulleras (PP) ha indicat que els populars condemnen "tota la violència, d'extrema dreta o d'extrema esquerra", i que en el cas de la manifestació ultra algunes persones són violentes, però no es pot generalitzar. Mulleras ha remarcat que estan en contra de la "hipocresia" d'aquells que condemnen una violència i no una altra, i li ha estat rebutjada la seva petició d'incorporar que 'Ajuntament es personi com a acusació particular pel boicot a l'homenatge a Cervantes.El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha remarcat que "no es pot naturalitzar, normalitzar" la violència dels grups d'extrema dreta. "Esperem que un cert grau d'impunitat amb el qual han actuat s'acabi ara que la Generalitat ha recuperat l'autogovern", ha explicat, i ha afegit que també esperen que "la Fiscalia de l'Estat no obeeixi a les directrius del PP i la nova etapa serveixi per ser més contundents" ara que el socialista Pedro Sánchez ha assumit la presidència del govern espanyol.Asens ha especificat que haurien preferit que a la proposició es fes referència a altres violències, i Barcelona en Comú presenta una proposició a la Comissió ordinària de Presidència on sí que es mostra el rebuig a "totes les agressions violentes" que s'han produït en els darrers mesos en manifestacions a la capital catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)