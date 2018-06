Elio Cabanes, el regidor que va demanar a Rajoy fer «com un samurai», presenta candidatura al PP

Com que eren pocs... Un regidor de la Font de la Figuera (València), Elio Cabanes Sanchis, és el setè aspirant a presidir el Partit Popular. Aquest dimecres ha presentat els avals per poder formalitzar la seva candidatura. Cabanes és un home vehement que es va donar a conèixer recentment amb un comentari a le xarxes socials en què mostrava la seva irritació contra Mariano Rajoy per haver deixat Espanya en mans de "la pitjor esquerra" i als "separatistes".Cabanes anava més enllà i demanava al líder popular que prengués una decisió dramàtica: "Don Mariano, siempre ha sido un estratega y ha ido ganando batallas y guerras, espero que tenga un plan como siempre ha tenido, porque si no es así, si ama este país y tiene vergüenza ya puede comprarse una cuerda y hacer lo de los samurais pero a la española".Fonts del PP valencià han assegurat que Cabanes ja fa temps que estava treballant una possible candidatura i que disposa del centenar d'avals que són requerits per ser candidat.

