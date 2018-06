El Govern reafirma el «compromís ferm» per restituir les lleis tombades pel TC

Els diputats de la CUP Natàlia Sànchez, Vidal Aragonés i Maria Sirvent, aquest dimecres. Foto: Adrià Costa

El Govern ha reafirmat el "compromís ferm" amb la restitució de les lleis i decrets aprovats i tombats pel Tribunal Constitucional (TC). "En cada cas es veurà, ja sigui actualitzar i tornar a aprovar o trobar mecanismes alternatius", ha apuntat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en resposta a una interpel·lació de la CUP en què instava a complir les resolucions i mocions aprovades pel Parlament que reclamaven a l'executiu aplicar les lleis socials malgrat els vetos de l'alt tribunal.Així mateix, la també portaveu del Govern també ha obert la porta a negociar amb el nou govern espanyol de Pedro Sánchez a que retiri les impugnacions, amb el corresponent aixecament de les suspensions respectives. "Moltes són polítiques socials i són motor de canvi republicà a través de l'empoderament de la ciutadania", ha asseverat, motiu pel qual ha indicat que l'executiu està fent un " acte de revisió de tota la normativa suspesa i anul·lada per veure què s'ha de fer".Ha enumerat alguns dels casos en què s'està treballant, com en el cas de la consellera de Salut, Alba Vergés, que ja estaria treballant en noves vies per garantir la sanitat pública als immigrants irregulars, al marge de la suspensió. Quant a l'impost als vehicles contaminants, ha revelat s'està intentant implementar -el TC n'ha aixecat la suspensió- però l'Estat posa pegues per aconseguir el cens dels cotxes. Igualment, el Govern ja treballa en l'elaboració dels estatus de l'Agència Catalana de Protecció Social.Quant a la llei d'igualtat, el departament d'Empresa està elaborant un diploma d'excel·lència empresarial que premiaria les empreses que tracten amb més equitat homes i dones. També s'estaria impulsant un nou avantprojecte de llei per aconseguir implementar l'impost a l'ADSL que l'alt tribunal va aprovar. "[El TC] és una eina recentralitzadora, no només de competències, sinó també de voluntats", ha criticat la consellera, que ha lamentat que s'usa per imposar un altre model de societat del que vol implementar el Govern i el Parlament.El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha agraït aquesta tasca, però ha reclamat més concreció per desobeir els vetos del TC. "El problema no és de competències, sinó de sobiranies", ha etzibat, i ha rebutjat que la restitució passi per una negociació amb l'Estat, ja que "no hi ha res a negociar, ells no volen negociar". Artadi, però, s'ha negat a renunciar a qualsevol via per recuperar les normes tombades.Aragonès ha criticat que, des de l'aprovació de la declaració de ruptura del 9-N del 2015, que situava la sobirania del Parlament per damunt del TC, aquest "ha anul·lat 39 normatives catalanes i ha suspès 12 normatives més", entre les quals la llei d'igualtat entre homes i dones, contra el fracking, d'emergència d'habitacional, la universalització de la sanitat o d'integració dels nouvinguts, o algunes que preveien nous recursos per implantar polítiques socials, com l'impost a la banca o a les nuclears. En referència a la llei d'emergència habitacional, a més, ha asseverat que "hauria permès la setmana passada salvar vides", en relació al suïcidi d'un home a Cornella que anava a ser desallotjat Per això, Aragonés ha reclamat al Govern "invertir aquesta tendència i complir el mandat de la resolució del 9-N". "Que el Parlament exerceixi la seva sobirania i no deixem que el TC dicti les nostres polítiques", ha insistit i, d'aquesta manera, poder fer "polítiques per les classes populars i no que el TC mantingui els privilegis per a l'statu quo".

