Sabater, al PSC: «Pacten amb el mateix PP que han fet fora del Congrés per corrupte»

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha burxat en la contradicció que considera que estan liderant els socialistes a la ciutat amb la presentació de la moció de censura després de l'arribada a la Moncloa de Pedro Sánchez: "Pacten amb el mateix PP que fa pocs dies han fet fora del Congrés per corrupte". Sabater ha advertit el PSC que "trairà" el seu propi programa electoral, en el qual es comprometia a no governar amb Xavier García Albiol. "És el partit dels sobres en negre, de l'M.Rajoy, dels més de 900 imputats per corrupció, el més corrupte d'Europa i, en el cas de Badalona, la cara més xenòfoba", ha sentenciat tot demanat al PSC que es repensi "anar del bracet" del PP i de Ciutadans.Sabater ha reivindicat la gestió municipal feta, les polítiques aplicades en matèria social, la batalla contra la llei Montoro i també les traves de l'oposició per impulsar mesures clau a la ciutat. Ha acusat els socialistes de no haver fet "cap aportació" i ha subratllat la "bona gestió" que estan fent els ajuntaments del "canvi". Sí ha reconegut que potser no s'han "explicat prou" i no han fet "autobombo" de la tasca feta. Sabater ha anunciat que han "revertit" les retallades a la ciutat, que han situat "les persones al centre" de les polítiques" i que han governat "per a tothom"."Els motius de la moció no se sustenten", ha insistit Sabater. Sota el seu criteri, la presentació de la moció de censura respon a la necessitat d'obtenir notorietat i iniciar ja la campanya electoral per part del PP però també del PSC. "Mirin, l'Ajuntament sembla un plató de televisió", ha deixat anar.Sobre les acusacions de falta de neutralitat davant del procés sobiranista, Sabater ha preguntat si ha d'existir la neutralitat institucional tenint en compte que en ocasions "això implica estar al costat de l'opressor". Ha posat com a exemple les pancartes de reivindicació de les pensions dignes. "No, no som neutrals", ha etzibat. Amb tot, ha subratllat que al consistori mai ha onejat una estelada malgrat que hi ha 40.000 veïns i veïnes i que ho demanen. "Tenim la bandera espanyola penjada i això és també un greuge per a una part de la població. Però no l'hem tret perquè no hem volgut entrar en la guerra de banderes", ha assegurat. Sabater ha insistit que hi ha altres problemes prioritaris a la ciutat, com els desnonaments, les desigualtats socials, la pobresa o la necessitat d'impulsar polítiques socials. "Som sensibles a la pluralitat i la diversitat de la ciutat", ha defensat.Sobre les acusacions d'haver trencat el pacte d'investidura, tal i com sostenen els socialistes, Sabater ha preguntat de quin acord estan parlant perquè el de fer fora a Albiol era previ al pacte de govern perquè ho portaven els partits als seus programes electorals.Especialment dur ha estat el discurs del regidor de la CUP José Téllez. "Nosaltres anirem a l'oposició dempeus. Vostès han preferit governar de genolls davant de l'extrema dreta i el racisme", ha dit el regidor adreçant-se al PSC. "És vostè el pitjor que li ha pogut passar a Badalona", ha afegit tot adreçant-se a Xavier García Albiol, a qui ha acusat de voler "enfonsar" la ciutat.Segons Téllez, Albiol i Pastor són "dos machirulos jugant al pòquer" amb la ciutat de Badalona. "És un espectacle, una presa de pèl al personal", ha sentenciat el regidor de la CUP, que ha recordat com Albiol deia l'any 2016 que Pastor no tenia "legitimitat" per ser alcalde."Albiol serà alcalde a l'ombra gràcies al PSC". Aquest és el pronòstic que ha fet el portaveu d'ERC a Badalona, Oriol Lladó. Segons el regidor republicà, la moció de censura presentada per PSC, PP i Cs respon a l'intent de "propagar la fractura social" a la ciutat, que té la seva màxima expressió en el relat de "les dues badalones" que fan els partits unionistes.Segons Lladó, el PSC ha caigut en la "moció trampa" de Xavier García Albiol, que buscava aquest escenari "només per interessos electoralistes". "Ens mereixem saber el preu real de l'acord del PSC amb el PP. Es paga en diferit?", ha preguntat el regidor d'ERC, que ha lamentat el clima de "paralització total i inestabilitat" al qual quedarà sotmesa Badalona. Lladó ha assegurat que no volia eludir l'"autocrítica" i ha reconegut que la qüestió de confiança que va perdre Sabater no era la seva "preferència". Amb tot, ha dit, els tres anys al govern no han estat "perduts, sinó guanyats".Els socis de govern de Sabater han tancat files amb l'actual govern. El portaveu d'ICV-EUiA, Àlex Mañas, ha recordat al PSC el motiu pel qual van fer un acord d'investidura: parar els peus a la "xenofòbia i la ultradreta", que ha situat com els principals enemics a escala europea. És per això que el regidor ha demanat als socialistes que mantinguin el cordó sanitari.Mañas ha recordat la figura de l'exalcaldessa socialista Maite Arqué, que ha destacat que va saber "recompondre la unitat" de les forces progressistes i d'esquerres i també la "lleialtat" amb la qual considera que sempre ha actuat ICV-EUIA amb el PSC, com ara a l'hora de donar suport al socialista Jordi Serra l'any 2007. "No se'ns cauen els anells per pactar amb independentistes o amb el PSC, però amb qui mai ens sentirem còmodes es amb la ultradreta, el feixisme i la xenofobia", ha sentenciat. Ha recordat també que, com asseguren el president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PSC, Miquel Iceta, el "processisme i la unilateralitat han mort" i que, per tant, la moció s'impulsa en un context "que ja no existeix".El PDECat ha titllat d'"error" la moció de censura. Els regidors Pere Martínez o Jordi Subirana han considerat que les raons sota les quals ha estat presentada "no han estat honestes" perquè el que busquen és posar per davant l'eix nacional al debat sobre la ciutat. Amb tot, han estat crítics amb el govern de Sabater per governar "com si tingués majoria" i des de l'"autocomplaença"."El govern actual no ha fet els esforços necessaris per evitar la moció de censura. Calia generositat i això implicava fer concessions. Les estratègies partidistes i els personalismes han pesat mes que la voluntat d'acord. Això ens ha portat fins on estem", han conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)