Benetton, a l'ull de l'huracà per publicitar-se amb imatges de l'Aquarius

La marca italiana Benetton ha provocat una onada d'indignació amb una polèmica campanya de publicitat en la qual usa imatges dels migrants rescatats de l'Aquarius. A les fotos, que han estat publicades per la marca a Twitter, poden veure's alguns dels rescatats del mar amb armilles taronges amb el logo d'United Colours of Bennetton.Les reaccions davant d'aquest gest han estat immediates. D'una banda, l'ONG SOS Mediterranee, que ha gestionat la crisi d'aquest vaixell des del principi, ha censurat l'ús d'una tragèdia humana amb finalitats comercials i ha deixat clar que en cap moment han donat permís per publicar aquestes imatges."Han estat cedides per iniciativa personal del fotògraf", ha especificat en un comunicat publicat també a través de les xarxes socials. "La dignitat dels supervivents ha de ser respectada (...). La tragèdia humana al Mediterrani no ha de ser utilitzada mai amb finalitats comercials", han agregat.Per la seva banda, el ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, principal artífex del tancament dels ports del país transalpí a l'Aquarius ha criticat la campanya. "Només a mi em sembla això immund?", s'ha preguntat Salvini al seu compte de Twitter.El grup Benetton, que va acabar el 2017 amb pèrdues rècord de 180 milions d'euros, ha fet de la provocació la seva imatge de marca amb campanyes com la que el 2011 mostrava líders del món besant-se, o abans, en els anys 90, les polèmiques fotografies en les que es veia un malalt de sida agonitzant.

