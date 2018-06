8tv s'acomiada del seu programa estrella i obre un futur incert

No volem que s'acabi aquesta setmana 🙍 No sabem com acomiadar-nos de l'@Arucitys_8tv i de la seva gent! 😢 El que sí que sabem és que el de divendres serà un programa que no oblidarem mai! 💭 pic.twitter.com/l2wy3eUeyE — 8tv.cat (@8tvcat) 19 de juny de 2018

Atresmedia Televisión ficha a Alfonso Arús: @laSextaTV trabaja ya un en un programa que verá la luz próximamente pic.twitter.com/ty8H0LTZjt — Atres Comunicación (@atresmediacom) March 21, 2018

El vaixell d'Alfons Arús deixarà el port de 8tv i desembarcarà a La Sexta (Atresmedia). Un dels programes més veterans de la televisió catalana, amb 16 anys en antena i 3.378 emissions, deixarà la graella de la privada catalana aquest divendres. La televisió del grup Godó ja ha avançat a Twitter que "el de divendres serà un programa que no oblidarem mai".El passat 21 de març, el mateix Arús va confirmar el canvi. "Celebro que es pugui oficialitzar un compromís que es fa gestar fa temps i que per fi avui es pot fer públic", ha dit el fins ara presentador de l'Arucitys. "Estic feliç de poder tornar a casa meva. Hi torno amb més arrugues, però amb més il·lusió, energia, convenciment, emoció i agraïment. Amb grans desitjos de ser de nou un més d'aquesta gran família que és Atresmedia", va assegurar.Respecte al format del programa que farà a La Sexta, Arús va explicar que ja començava a dissenyar un model de programa que "serà coherent" amb la seva manera d'entendre la televisió i "mantindrà l'esperit del que ha dirigit des de fa tant temps". "Tant de bo us agradi. Per ganes i esforç no quedarà", va deixat clar Arús.Amb Arucitys, 8tv perd el seu programa d'entreteniment estrella, que durant setze temporades ha conduït Alfons Arús i que ha sostingut viva la cadena en els pitjors moments de crisi. El Grup Godó apunta que hi haurà un replantejament de fons de la graella, i al·lega que la prioritat ara no és tant l'entreteniment com la informació.La baixa d'Arucitys deixa la graella de 8tv tocada a l'espera que la direcció faci públic si entoma un canvi de rumb o consuma el replegament definitiu de la cadena. El Grup Godó, per la seva banda, nega que a l'horitzó albiri el tancament total de la cadena. Però, per ara, les mesures adoptades per la casa posen el focus en retallar dràsticament les despeses tot renunciant a augmentar ingressos, una estratègia que deixa a la llunyania l'objectiu d'abandonar el caràcter residual i que torna a abocar el grup editor a l'eterna disjuntiva de seguir sostenint o no la sagnia, que el 2016 se xifrava en 36 milions d'euros acumulats, segons Comunicació21

