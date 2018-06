El PSC de Badalona es reivindica: «Aquesta ciutat no és independentista»

"Aquesta és la moció de la responsabilitat per tornar la institució als ciutadans". Així ha reivindicat el líder del PSC de Badalona, Álex Pastor, la moció de censura que lidera contra l'alcaldessa Dolors Sabater. Ha subratllat que no es presenta contra ningú, sinó "contra una manera equivocada de governar i de fer política" de l'executiu capitanejat per Sabater. Sota el seu criteri, s'ha incomplert l'acord pel qual els socialistes van votar a favor de la seva investidura, especialment pel que fa al posicionament de Badalona davant del procés sobiranista. "Badalona no és independentista i s'ha actuat com si es tingués una majoria que no es té", ha lamentat Pastor, que ha reivindicat els seus orígens com a veí del barri de Sant Roc.L'alcaldable socialista ha afirmat que a la ciutat no ha arribat "el canvi i la transparència" que Sabater va prometre. I tampoc la "neutralitat" davant del procés sobiranista. "Aquesta moció impulsada té com a objectiu fonamental retornar Badalona al camí de la bona gestió", ha argumentat Pastor, que sense pèls a la llengua ha deixat clar que si ho ha de fer "amb tres regidors", així ho farà.Conscient que l'èxit de la moció de la censura està en mans dels populars, Pastor ha recordat que el PP d'Albiol va guanyar les eleccions amb un "avantatge considerable" mentre que els del PSC no van ser "els esperats". En aquell moment, ha dit, van apostar per donar suport a un projecte d'esquerres, amb el qual "sempre" se sentirà més "proper", però ha acusat Sabater d'haver trencat el pacte. "No és una moció contra un govern d'esquerres, sinó contra una manera de gestionar basada en el sectarisme", ha sentenciat."Ens deixarem la pell en dialogar", ha dit Pastor, que ha desgranat les primeres tres accions que farà si és alcalde: convocar els representants municipals per analitzar coincidències i discrepàncies, expressar la confiança en la professionalitat dels treballadors municipals i posar en marxa les actuacions previstes en el vigent pressupost.Ciutadans ha manifestat el seu suport incondicional a la moció de censura liderada per Pastor. "Estic molt satisfet que els partits constitucionalistes ens posem d'acord", ha assegurat l'únic regidor de Cs a Badalona, Juan Miguel López. El representant municipal ha subratllat la urgència per recuperar "les institucions per a tothom" tot tenint en compte que a Badalona hi ha una majoria de badalonins que se senten "catalans i espanyols sense complexos"."La ciutat necessita un canvi de govern per la mala gestió", ha dit López, que ha subratllat que a la ciutat hi ha 292 projectes d'inversió i que només se n'ha executat "un 3,6%". El regidor de Ciutadans ha demanat a Pastor que, si és alcalde, "no oblidi els barris", on assegura que s'ha "descuidat" la gent.Dura contra Pastor ha estat la intervenció de la regidora no adscrita Conxita Botey, que va deixar el grup municipal del PSC després de la repressió aplicada contra Catalunya a partir de l'1 d'octubre i l'alineació dels socialistes amb PP i Ciutadans. Botey ha recordat que ella mateixa va defensar l'any 2015 l'entrada al govern de Sabater però que finalment el PSC va "prendre una mala decisió"."Demano disculpes a les més de 12.000 persones que ens van votar. No sé com ho faran perquè tornin a creure en el PSC", ha sentenciat la regidora, que ha advertit Pastor que "s'ha equivocat de companys de viatge".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)