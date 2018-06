El bloc del 155 desallotja Dolors Sabater de l'alcaldia de Badalona

Dolors Sabater ja no és alcaldessa de Badalona. L'aliança del PSC amb PP i Ciutadans ha acabat donant fruits i sumant els 14 vots necessaris per trencar el cordó sanitari que fa tres anys Guanyem Badalona, ERC i ICV-EUiA, amb el suport extern dels socialistes, van forjar per barrar el pas a Xavier García Albiol. En un ple d'alt voltatge en el qual els populars han mantingut la tensió fins el darrer moment a l'hora de revelar el seu vot, Sabater ha estat desallotjada del govern i ha estat rellevada per Álex Pastor, del PSC, que ja ha assumit la vara d'alcalde i que governarà amb tan sols tres regidors. "Teniem idees, tenim projecte, estarem a l'alçada. Vull ser l'alcalde de tothom", ha promès el socialista. El nou alcalde s'ha quedat perplex quan, just abans de la votació, Albiol ha sacsejat el ple amb una afirmació inesperada: "En aquests moments els 10 regidors no estem en condicions de donar suport al senyor Pastor". El ple s'ha quedat glaçat uns segons i els regidors de la resta de grups han expressat la seva indignació. Especialment des de la bancada socialista, que s'ha mostrat en contra del recés que ha demanat Albiol per decidir el seu vot. Finalment, els populars han posat la cirereta al pastís de la moció de censura i han sentenciat la sortida abrupta de Sabater del govern de la ciutat."El que ha fet el senyor Albiol és una humiliació cap a vostè i una manera de deixar clar a tothom que aquí qui mana és el PP", ha advertit a Álex Pastor la cap de llista de Guanyem Badalona ja desposseïda del títol d'alcaldessa. Ha recordat al nou alcalde, a qui havia implorat que mantingués el cordó sanitari contra la "xenofòbia" d'Albiol, que el major risc que corre la ciutat és tornar a caure en "polítiques corruptes, sectàries i discriminatòries".Els socialistes, que van governar durant més de tres dècades la quarta ciutat de Catalunya, recuperen set anys després el timó de la ciutat. Això sí, amb una extrema minoria per dirigir la ciutat durant els deu mesos que queden fins a les eleccions municipals del 2019. La moció de censura no és precisament una acció amb la qual la direcció nacional del PSC se senti còmoda perquè el suport dels populars pesa com una llosa. Amb tot, Pastor ha reivindicat la presentació de la moció de censura "per responsabilitat" tot denunciant la "paràlisi" a la qual consideren que han sotmès la ciutat. I ha carregat també especialment contra la "falta de neutralitat" davant del procés sobiranista. "Badalona no és independentista i s'ha actuat com si es tingués una majoria que no es té", ha sentenciat.Albiol s'ha cobrat el preu del seu suport amb un discurs en què ha acusat el PSC d'haver estat "còmplice" del rumb de la ciutat i del govern "en mans de la CUP" pel suport que va donar a la investidura de Sabater l'any 2015. Però també recordant als socialistes que no tenen "la confiança dels veïns" perquè va ser el PP qui va guanyar amb contundència les eleccions obtenint 10 regidors. Ara, ha dit Albiol, el seu grup estarà vigilant de cada pas dels tres regidors socialistes que hauran d'assumir 18 regidores, 6 districtes, 6 empreses municipals i 4 organismes públics. "Davant vostè i els seus dos regidors, els 10 regidors del PP estarem atents i vigilants", ha deixat anar Albiol exhibint la seva supremacia numèrica.Que aquest no seria un ple plàcid ho tenia clar Pastor. Com també és conscient de les dificultats que haurà d'afrontar a partir d'ara amb la seva extrema minoria. Just abans de prendre la vara d'alcalde ha promès "deixar-se la pell" en dialogar amb tothom en una ciutat on, ha dit, no ha arribat "el canvi" i la "transparència" que Sabater va prometre. El dirigent socialista ha defensat que la moció era adequada per "responsabilitat" i per poder "tornar la institució als ciutadans". No l'ha presentat, ha dit, contra una persona, sinó contra una "manera equivocada de governar". Ha denunciat la "paràlisi" del govern sortint, així com l'exhibició del seu segell independentista. "Badalona no és independentista i s'ha actuat com si es tingués una majoria que no es té", ha lamentat Pastor, que ha reivindicat els seus orígens com a veí del barri de Sant Roc.De poc ha servit les crides que Sabater ha fet al PSC fins al darrer moment perquè es repensés la seva aliança amb PP i Ciutadans. La ja exalcaldessa li ha recordat a Pastor que estava fent un acord contra-natura després que Pedro Sánchez hagi arrabassat la Moncloa als populars. "Estan pactat amb el PP corrupte que han fet fora al Congrés", ha deixat anar. Sabater i els seus socis han reivindicat la gestió feta a la ciutat, però especialment l'esperit que va tenir el pacte per barrar els peus a la "xenofòbia" i la "ultradreta" d'Albiol. Especialment contundent ha estat Téllez, que ha llançat dures consignes tant al PP com al PSC. "És el pitjor que li ha passat a Badalona", ha dit adreçant-se a Albiol. "Nosaltres anirem a l'oposició dempeus. Vostès han preferit governar de genolls davant de l'extrema dreta i el racisme", ha sentenciat adreçant-se a Pastor.

