Torra, Puigdemont i Mas insten Felip VI a obrir una negociació amb Catalunya

Els tres presidents li fan notar al monarca que durant el referèndum hi va haver una "violència policíaca desmesurada i inacceptable contra ciutadans que volien expressar pacíficament el seu vot"

▶ #president @QuimTorraiPla: “Demanem al rei Felip que reflexioni, parli i tingui present què passa a Catalunya. Tenim exiliats i presos polítics. Amb els presidents Mas i @KRLS li hem enviat una carta explicant-li això”



Llegiu la carta sencera: https://t.co/cl9Bd2YZZM pic.twitter.com/Sj0Aixi3rO — Govern. Generalitat (@govern) 20 de juny de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta conjunta amb Artur Mas i Carles Puigdemont a la Casa Reial per tal de demanar-li una reflexió sobre el discurs de Felip VI pronunciat el 3 d'octubre de l'any passat avalant la repressió . "A ningú se li passaria pel cap que la reina d'Anglaterra faria una intervenció com aquella", ha apuntat Torra. "Ha de tenir present el que està passant a Catalunya", ha indicat.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha exigit al rei que "ha de parlar", i insistirà en aquest missatge en una visita a Tarragona. segons ha avançat durant la primera sessió de control . És la ciutat que acull els Jocs del Mediterrani, que s'inauguren aquest divendres amb la presència del monarca. L'assistència de Torra és, de moment, una incògnita. Segons els tres presidents, es tracta d'una "oportunitat que brinda la història per reparar i recosir allò que la violència, la repressió i la persecució contra el referèndum de l'1 d'octubre va provocar".Tots tres també li fan notar que el referèndum, durant el qual hi va haver una "violència policíaca desmesurada i inacceptable contra ciutadans que volien expressar pacíficament el seu vot", és i serà "un dia molt especial per a la majoria dels catalans" És per això que Torra, Puigdemont i Mas sostenen que "cal obrir una etapa de negociació que acabi sempre per donar la paraula a la ciutadania de Catalunya", i insten el monarca a escoltar-los "sense apriorismes ni prejudicis", així com també a ajudar a "facilitar un procés d’obertura, modernització i prevalença democràtica".En un apartat concret, l'actual president ofereix al rei "la mà oberta per fer d'aquest diàleg l'enginy que mogui les relacions entre Catalunya i Espanya". "Hem de poder parlar. He de poder explicar-vos tot el que hem escrit amb els presidents Mas i Puigdemont". Torra afegeix que per ell, com a president de Catalunya, "és un deure moral" i demana al monarca que trobi una estona en la seva visita per reunir-se. "No us demano que renuncieu a res sinó que us empareu en la lectura més oberta i democràtica de la Constitució i en el rol que se li confereix al cap d'Estat", assegura, i insisteix: "He de poder explicar-vos com se sent una gran part del poble".Un poble que, segons els tres presidents, va veure amb neguit i indignació el discurs del tres d'octubre. "Va obrir una ferida considerable a molts ciutadans que no s'haurien pensat mai que el cap de l'Estat donaria la seva aprovació a la violenta repressió de la policia contra ciutadans completament pacífics", ressalten els dirigents, que també constaten la judicialització del procés com a resposta a la voluntat dels catalans.Reclamen, en aquest cas, "que s'acabi d'una vegada aquesta situació d'anomalia amb què els jutges i els policies ocupen l'espai que hauria d'ocupar la veu i la paraula dels representants polítics; que s'acabin les presons que tanquen demòcrates i els exilis que allunyen gent pacífica; que la llei s'ajusti a les voluntats democràtiques i que no sigui la democràcia qui s'hagi d'encotillar a unes lleis antigues". En resum, sostenen, "que la política torni a la política i el debat i l'intercanvi d'opinions siguin les regles amb què avancem tots plegats per encarar les controvèrsies".

Carta conjunta de Torra, Puidgemont i Mas a Felip VI by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)