Sánchez vol netejar la imatge que Espanya té a Europa per la gestió del conflicte català

Pedro Sánchez vol "revertir" la imatge que les cancelleries europees tenen del conflicte català i trencar la dinàmica interna d'"acció-reacció" que ha marcat en els últims anys les relacions entre els executius català i espanyol. Són dos dels objectius que s’ha fixat la Moncloa de cara a la "normalització" de la situació a Catalunya, que s’haurà de plasmar en la reunió entre el president espanyol i el president de la Generalitat, Quim Torra.

Fonts de l’equip de Pedro Sánchez han explicat a l'ACN aquest dimecres que, després de cinc anys de conflicte entre la Generalitat i el govern de Mariano Rajoy, la imatge exterior de l’Estat s’ha deteriorat.



Una de les prioritats ara de l’executiu –i per extensió del ministeri d’Exteriors de Josep Borrell- serà donar la volta a aquesta situació perquè "Espanya necessita que la imatge de país sigui millor valorada a Europa". Per fer-ho possible, La Moncloa apunta a la necessitat de ser "proactius" i destaca la tasca de les ambaixades. Caldrà veure, apunten aquestes fonts, com es converteixen en "agents generadors" de la "imatge que volem" per a l’Estat.

